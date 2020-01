(Be the Change என்றார் காந்தி. Iam the Change என்கிறார்கள் இவர்கள். ஒன்றுமற்ற ஒரு வெளியிலிருந்து சுயம்புவாக எழுந்து வந்து எல்லோருக்குமான உந்துதலாக மாறி நிற்கும் நம்பிக்கை மனுசிகளின் கதைகளை பிபிசி தமிழ் தொகுத்துள்ளது. அதன் 22வது அத்தியாயம் இது.)

சந்தனமேரியின் ஒரே லட்சியம் ஏற்றத் தாழ்வு அற்ற ஒரு சமூகத்தை கட்டியமைப்பட்து. அதற்காக கடந்த 30 ஆண்டுகளாக போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்.

பர்மாவுக்கு வாழ்வாதாரத்திற்காக சென்றவர்கள் திரும்ப அனுப்பப்பட்டபோது, அங்கிருந்து அனைத்தையும் இழந்து வெறும் நம்பிக்கையை மட்டும் சுமந்த வந்தவர்களில் சந்தனமேரியின் குடும்பமும் ஒன்று.

''ஆரம்பத்தில் யாரும் என்னை ஆதரிக்கவில்லை. நாம் ஏன் சுயமரியாதையோடு வாழக்கூடாது என தொடர்ந்து பேசினேன். நானும், என் கணவரும் கொத்தடிமை வேலை செய்யமாட்டோம் என உறுதியாக இருந்தோம். சம்பளம் இல்லாமல் மீதமான உணவையும், அரிசியையும் ஏன் நாம் வாங்கவேண்டும்? என கேள்விகேட்டேன். படிப்படியாக மக்கள் அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ள தொடங்கினர். கூலி கொடுத்தால் மட்டுமே வேலைக்கு வருவோமென தீர்க்கமாக முடிவெடுத்தனர்," என தனது ஆரம்ப கால பயணத்தை விவரித்தார்.

காணொளி தயாரிப்பு: பிரமிளா கிருஷ்ணன்

ஒளிப்பதிவு : கே.வி.கண்ணன்

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: