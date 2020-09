இந்தி மொழி சர்ச்சை: "இந்தி தெரியாதா? கடன் கொடுக்க முடியாது" - வாடிக்கையாளரை திருப்பி அனுப்பிய வங்கி மேலாளர், என்ன நடந்தது?

பின்னர், அவர் நான் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவன். எனக்கு இந்தி தெரியும், மொழி பிரச்சனை இருப்பதால் என்னால் உங்களுக்கு உதவ முடியாது (I am from Maharashtra, I know Hindi. Language problem. Sorry I can't help you) என்று கூறிவிட்டார். பிறகு அங்கிருந்து நான் வந்துவிட்டேன்," எனக் கூறினார்.