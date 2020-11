கொரோனா வைரஸ்: இந்தியர்கள் கோவிட்-19 பாதிப்புக்கு அதிக எதிர்ப்பாற்றல் கொண்டவர்களா?

சுற்றுச்சூழல் அதிக தூய்மையாகும் போது, நோய் எதிர்ப்பு கிருமிகளுக்கு நோய்க் கிருமிகளை எதிர்க்கும் ஆற்றல் குறைகிறது என்று 'An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System' என்ற நூலின் ஆசிரியர் மாட் ரிச்டெல் கூறுகிறார். ``தூய்மை குறித்து அதிக கவனம் செலுத்துவதால், நோய் எதிர்ப்பு முறைமைகளுக்கு போதிய பயிற்சி கிடைக்காமல் போகிறது'' என்கிறார் அவர்.