மருத்துவ கல்லூரிச் சேர்க்கை - அதிகரிக்கும் போட்டி: யாருக்கு சீட் கிடைக்கலாம்?

மருத்துவ படிப்பில் எவ்வளவு இடங்கள் உள்ளன?

மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கட்டணம் எவ்வளவு?

இதில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் 747 பேர். அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு அளிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு 'Tamil Nadu Admission to Undergraduate Courses in Medicine, Dentistry, Indian Medicine and Homeopathy on preferential basis to the students of Government Schools Bill 2020' என்ற சட்டத்தை இயற்றி உள்ளது.