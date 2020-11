நரேந்திர மோதி அரசின் விவசாய சட்டங்களை எதிர்த்து விவசாயிகள் போராட்டம்: டெல்லியைச் சுற்றி கடுங்குளிர், கொரோனாவை மீறி போராட்டம்

டெல்லிக்குள் நுழைய முதலில் அனுமதி மறுப்பு; பின்னர் அனுமதி

பஞ்சாப், டெல்லி முதல்வர்கள் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு

பேச்சுவார்த்தைக்கு எப்போதுமே தயார் - இந்திய வேளாண் அமைச்சர்

'விவசாய சட்டங்களைக் கைவிட வேண்டும்'

விவசாய சட்டங்கள் என்னென்ன, அவை என்ன சொல்கின்றன?

மொத்தம் மூன்று சட்டங்கள். 1. அத்தியாவசியப் பொருட்கள் திருத்தச் சட்டம் 2020, 2. விவசாய விளைபொருள் வியாபாரம் மற்றும் வர்த்தக (மேம்பாடு மற்றும் எளிமைப்படுத்துதல்) சட்டம் 2020, 3. விவசாயிகளுக்கு (அதிகாரமளித்தல் மற்றும் பாதுகாப்பு) விலை உத்தரவாத ஒப்பந்தம் மற்றும் விவசாய சேவைகள் சட்டம் 2020. இவை ஆங்கிலத்தில் முறையே Essential Commodities (Amendment) Act 2020, Farming Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act 2020, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 என அழைக்கப்படுகின்றன.