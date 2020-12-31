2020இல் கொரோனாவால் இந்தியாவிலேயே அதிகம் உயிரிழந்த தமிழக மருத்துவர்கள்
2020ஆம் ஆண்டில் கொரோனா வைரஸ் உலக அளவில் பரவி வரும் வேளையில், இதுவரை இந்தியாவில் மட்டும் அந்த பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு 1,45,000க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த பட்டியலில் கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு எதிராக முன்களத்தில் பணியாற்றி உயிரை பறிகொடுத்த எண்ணற்ற மருத்துவர்களும், செவிலியர்களும் அடக்கம். இதில் இந்தியாவிலேயே அதிக அளவில் தமிழகத்தில் தான் 40க்கும் அதிகமான மருத்துவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்.
கொரோனா பணிக்காலத்தில் குடும்பத்தையும் உறவுகளையும் வாரக்கணக்கில் பிரியும் நிலை, சிக்கலான சூழலில் ஆற்றும் சவாலான பணிகள், பிபிஇ ஆடையுடன் ஒவ்வொரு முறையும் கொரோனா வார்டுகளுக்கு சென்று வரும் அழுத்தம் என பல சவால்களை இந்த மருத்துவர்களும் மருத்துவ ஊழியர்களும் அன்றாடம் எதிர்கொள்கிறார்கள்.
இதன் காரணமாகவே கொரோனா வைரஸ் பரவலுக்கு எதிரான களப்பணியில் ஈடுபடும் மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார ஊழியர்களுக்கு வைரஸ் தடுப்பூசி போடுவதில் உலக நாடுகள் முன்னுரிமை கொடுத்து வருகின்றன. ஆனால், இதிலும் மருத்துவர்களும் மருத்துவ ஊழியர்களும் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்கிறார்கள். தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட பிறகும் அவர்கள் மீண்டும் கொரோனா பணியை ஆற்ற வேண்டும்.
இத்தகைய சூழலில்தான் கொரோனா வைரஸ் புதிய திரிபு பிரிட்டனில் வேகமாக பரவத் தொடங்கியதால், இந்தியா, சிங்கப்பூர், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உள்பட உலகின் பல நாடுகள் மீண்டும் கட்டுப்பாடுகளை கடுமையாக்கத் தொடங்கியிருக்கின்றன. இந்த புதிய திரிபு அதிக வீரியத்துடன் தாக்கும் வல்லமை கொண்டுள்ளதால், அதை அழிப்பதற்கான ஆய்வுப் பணிகள் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கொரோனா அறிகுறி இருப்பவர்கள் வீட்டுத் தனிமையில் மருத்துவ உதவியை பெறலாம் அல்லது அந்த அறிகுறியுடன் மருத்துவமனைகளில் சேர்ந்து சிகிச்சை பெறலாம். எதிர்ப்புத்திறன் கூடியவர்கள் இரு வாரங்களில் வைரஸில் இருந்து மீண்டு வருகிறார்கள். ஆனால், வைரஸ் எதிர்ப்பு முன்களப் பணியாளர்களான மருத்துவர்களும் மருத்துவ ஊழியர்களும் மீண்டும், மீண்டும் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளை அணுகி சிகிச்சை தர வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள். இவர்கள், கண்ணுக்குத்தெரிந்தே கொரோனா தொற்றும் அபாயத்தை எதிர்கொள்கிறார்கள்.
அந்த வகையில் புதிய வைரஸ் திரிபு, இந்த களப்பணியாளர்களுக்கு மிகுந்த சவால் நிறைந்ததாக மாறியிருக்கிறது.
2020ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரை இந்தியாவில் மட்டும் 500க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளதாக இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் தரவு கூறுகிறது.
அதிலும் குறிப்பாக, இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமாக தமிழகத்தில் 40க்கும் அதிகமான மருத்துவர்கள் கோவிட்-19 நோய்த்தொற்று பாதிப்பால் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், அதற்கடுத்தடுத்த இடங்களில் மகாராஷ்டிரா, குஜராத் ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.
கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்தபோது, அதே வைரஸ் பாதிப்பால் உயிரிழந்த மருத்துவர்களுக்கு இந்த படத்தொகுப்பு அஞ்சலி செலுத்துகிறது.
இந்த பட்டியலில், இந்திய மருத்துவ சங்கத்தால் இதுவரை வெளியிடப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் நோய்த்தொற்று பாதிப்பால் உயிரிழந்த 382 மருத்துவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் உள்ளன. மருத்துவர்களின் முழுமையான விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டவுடன் இவை புதுப்பிக்கப்படும்.
கோவிட் -19 காரணமாக மரணமடைந்த மருத்துவர்கள்
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Vijayawada, Andhra Pradesh PG Ortho
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Dr Naresh Kumar 37Manguru, Andhra Pradesh Medical Officer
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Dr Dilip 40Vijayawada,Andhra Pradesh Medical Officer
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Dr PS Premkumar 50Tenali, Guntur, Andhra Pradesh Casualty in-charge
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Dr Prabhakar 35Eluru, West Godavari District, Andhra Pradesh PG Resident Anaesthesia
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Dr Laxminarayan Reddy 58Andhra Pradesh General Practitioner
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Dr Satyanarayana Raju 58Visakhapatnam, Andhra Pradesh General Practitioner
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Dr Damera Venkata Sesha Rao 60Vishakhaptanam, Andhra Pradesh General Practitioner
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Dr Neelakantam 60Visakhapatnam, Andhra Pradesh General Practitioner
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Dr Seetaramaiah 60Kurnool, Andhra Pradesh General Practitioner
-
Dr V. Yogendra Babu 60Eluru, Andhra Pradesh General Practitioner
-
Dr Anil Mohan 68Guntur, Andhra Pradesh Retd Professor Paediatric
-
Dr K.V. Rama Rao 70Vijayawada, Andhra Pradesh General Practitioner
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Dr Laxminarayana 70Guntakal, Andhra Pradesh General Practitioner
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Dr Raja Rao 70Nellore, Andhra Pradesh General Practitioner
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Dr Sanjeeva Reddy 70Kurnool, Andhra Pradesh General Practitioner
-
Dr Lavakusulu 70Tenali, Andhra Pradesh MD Physician
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Dr V.S.N. Murthy 75Bobbilli, Andhra Pradesh General Practititioner
-
Dr KM Ismail Hussain 76Andhra Pradesh Physician
-
Dr D.S.N.Sarma 80Vijayawada, Andhra Pradesh General Practitioner
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Dr Somasekhar 55Thottumedu, Andhra Pradesh Medical Officer
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Dr. Purushottam 58Visakhapatnam, Andhra Pradesh Professor in Medicine
-
Dr Jhansi 60Vishakhaptanam, Andhra Pradesh General Practitioner
-
Dr Maj Gopala Rao 65Visakhapatnam, Andhra Pradesh General Practitioner
-
Dr Purnachandra Rao 52Tuni, Andhra Pradesh Anesthesialogist
-
Dr Jeevan 58Visakhapatnam, Andhra Pradesh Paediatrician
-
Dr Umamaheswara Rao 58Anakapalli, Andhra Pradesh Paediatrician
-
Dr Pratap 65Rajahmundry, Andhra Pradesh Anesthesialogist
-
Dr Palli Mohanarao 66Visakhapatnam, Andhra Pradesh Psychiatrist
-
Dr Sreeman Narayana 70Guntur, Andhra Pradesh General Surgeon
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Dr Patibandla Sivaji 70Vijayawada, Andhra Pradesh MS General Surgeon
-
Dr Rama Rao 70Nellore, Andhra Pradesh Paediatrician
-
Dr Javed Ali khan 70Kurnool, Andhra Pradesh Pathologist
-
Dr Venkatarao 76Nandyala, Andhra Pradesh Obstetrics and Gynaecology
-
Dr B. Narasimha Rao 70Kaikaluru, Andhra Pradesh General Practitioner
-
Dr Deepak Mondal 55Assam Oncologist
-
Dr Apurba Rajkonwar 58Dibrugarh, Assam Deputy Superintendent
-
Dr Amal Machari 58Kokrajhar, Assam Medical Officer
-
Dr Zahan Iqbal 60Assam Eye Specialist
-
Dr P Sarma 70Assam General Practitioner
-
Dr GMS Chaudhury 70Assam Ex Prof Surgery AMCH
-
Dr Thulika Goswami 60Assam Gynaecologist
-
Dr Sanjeev Kumar 35Muzaffarpur, Bihar MD medicine
-
Dr Anand Shankar 42Begusarai, Bihar General Surgeon
-
Dr N.K Singh 52PMCH, Patna, Bihar ENT surgeon
-
Dr Rajeev Ranjan 36Rudrapur, Bihar Medical Officer
-
Dr Mahendra Chaudhary 55Supaul, Bihar General Pracititioner
-
Dr R.R Jha 60Samstipur, Bihar Civil Surgeon
-
Dr Nagendra Prasad 65AIIMS Patna, Bihar General Practitioner
-
Dr AK Singh 70Muzaffarpur, Bihar General Practitioner
-
Dr Ramesh Thakur 60Chhatisgarh MD Medicine
-
Dr B P Baghel 68Baghel Hospital Shivrinarayan, Chhattisgarh Medical Officer
-
Dr Ripon Malik 50Jahangirpuri, Delhi Consultant Doctor
-
Dr Javed Ali 52Sangam Vihar, Delhi General Practitioner
-
Dr Harish Kumar 60North Delhi, Delhi Consultant Doctor
-
Dr Aseem Gupta 60Delhi Anesthesialogist
-
Dr Hitesh Lathiya 34Surat, Gujarat Resident Medical Officer
-
Dr Gaglani Abhay 55Veraval, Gujarat Pediatrician
-
Dr Upendra Vithalani 55Ahmedabad, Gujarat Senior Pediatrician
-
Dr Rekha Thoma 56Surat, Gujarat Pediatrician
-
Dr Desai Rajesh B. 58Navsari, Gujarat Radiologist
-
Dr Ketan Patel 40Gujarat Medical Officer
-
Dr Amit Shah 46Vadodara, Gujarat Consultant Doctor
-
Dr Shailesh Champaneriya 55Ahmedabad, Gujarat M.D. (TB & Chest)
-
Dr Nilesh Patel 57Ahmedabad, Gujarat Consultant Doctor
-
Dr Dilip Modi 59Nanpura, Surat, Gujarat General Physician
-
Dr Pankajbhai Sheth 60Ahmedabad, Gujarat General Practitioner
-
Dr Vishal Gupta 60Vadodara, Gujarat MD Physician
-
Dr Laxman Patel 65Surat, Gujarat Senior Family Physician
-
Dr Sandipbhai Dave 66Bhattha,Vasna, Gujarat General Physician
-
Dr Patel P.G 74Junagadh, Gujarat Genral Practitioner
-
Dr Sandip Gosai 65Gujarat General Practitioner
-
Dr Anil Punabhai Khergamker 62Navsari, Gujarat MBBS
-
Dr Mayank R. Pitalia 63Bharuch, Gujarat Paediatrician
-
Dr Aditya Upadhyay 70Ahmadabad, Gujarat Orthopaedic Surgeon
-
Dr Ashok Kapse 71Surat, Gujarat Paediatrician
-
Dr Shah Lomesh R 72Navsari, Gujarat Paediatrician
-
Dr LN Chauhan 75Vadodara, Gujarat Senior Obstetrician and Gynecologist
-
Dr Vidhi 58Gujarat Gynaecologist
-
Dr Jagbir Sindhu 45Kurukshetra, Haryana Surgeon
-
Dr Rakesh Kakkar 70Tohana, Haryana General Practitioner
-
Dr Vikas Solanki 24Hisar, Haryana MBBS
-
Dr V K Gupta 70Yamunanagar, Himachal Pradesh General Pracititioner
-
Dr Shabir Ahmad Malik 55Srinagar, Jammu and Kashmir General Practitioner
-
Dr Manish Murai Agarwal 71Singhbhum, Jharkhand General Practitioner
-
Dr. J P Lal 58Jamshedpur, Jharkhand Medical Officer
-
Dr Sujit Kumar Paul 60Ranchi, Jharkhand Radiologist
-
Dr Amaresh Patil 43Gangavathi, Karnataka ENT Surgeon
-
Dr Chandrakumar Jayapura 45Mysore, Karnataka MBBS
-
Dr Gowrish Patil 47Belagavi, Karnataka Pediatrician
-
Dr Maqsood Jagirdar 50Hubli, Karnataka Psychiatrist
-
Dr Manjunath ST 59Ramanagara, Karnataka Paediatrician
-
Dr Sunil Kumar 37Chitradurga, Karnataka Medical Officer
-
Dr Veerappareddy 50Bangalore, Karnataka CT Surgeon
-
Dr HM Javali 60Dharwad, Karnataka General Practitioner
-
Dr Shivanand Bedge 60Aland, Kalaburagi, Karnataka General Practitioner
-
Dr Rathnakar Shetty 70Hassan, Karnataka General Practitioner
-
Dr L S Boregowda 88Bangalore, Karnataka Professor of Surgery
-
Dr SG Udaya Shankar 58Hubli, Karnataka Ex Prof & Hod ENT
-
Dr Ajith Kurthkoti 65Bangalore, Karnataka General Pracititioner
-
Dr Radha 65Mysore, Karnataka Anesthesialogist
-
Dr Sakshik Shetty 27Mangalore, Karnataka PG General Surgery
-
Dr Shivananda Murugodae Sankeshwara 67Belagavi, Karnataka Senior Gynaecologist
-
Dr.Mallesh Hullumani 55Shimoga, Karnataka Gynaecologist
-
Dr M.K.K. Saleem 68Bellary, Karnataka Psychiatrist
-
Dr N.L. Heda 60Itarsi, Madhya Pradesh General Medicine (MD)
-
Dr Om Prakash Chauhan 60Madhya Pradesh Consultant Doctor
-
Dr Shatrughan Punjwani 60Indore, Madhya Pradesh Consultant Doctor
-
Dr Shailendra Verbe 61Indore, Madhya Pradesh General Practitioner
-
Dr Sanat Dalal 62Madhya Pradesh Consultant Doctor
-
Dr Mahendra Jain 67Bhopal, Madhya Pradesh Retired Radiologist
-
Dr Kshitij Bhatnagar 48Jabalpur, Madhya Pradesh MD Physician
-
Dr Gopal Kshirsagar 36Buldhana, Maharashtra Paediatrician
-
Dr Dnyaneshwar Bhosale 37Udgir, Maharashtra Pediatrician
-
Dr Kalpesh Wagh 40Dhule, Maharashtra Surgeon
-
Dr Chudaman Patil 50Dhule, Maharashtra MD Medicine
-
Dr Vivek Phadke 55Akola, Maharashtra Paediatrician
-
Dr Pankaj Chaudhary 55Mumbai, Maharashtra Urologist
-
Dr Chittranjan Bhave 64Maharashtra ENT Surgeon
-
Dr Umesh Khanapurkar 64Bhusawal, Maharashtra Paediatrician
-
Dr Milind Vairagi 50Thane, Maharashtra General Practitioner
-
Dr Bhaidas Wagh 55Dhule, Maharashtra General Practitioner
-
Dr Seeman Mullah 56Bhiwandi, Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Vikas Abnave 56Pune, Maharashtra Physician
-
Dr Sridhar Jagdap 57Pune, Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Sanjay Shelar 60Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Mallesh Bhadrannavar 64Mumbai, Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Sachdev 70Ulhasnagar, Thane, Maharashtra Anesthesialogist
-
Dr Bharat Nanaso Tambe 70Saswad, Pune, Maharashtra Senior General Practitioner
-
Dr Abidin Bahrainwala 86Maharashtra, Maharashtra Urologist
-
Dr Vijay Hiremath 50Kolhapur, Maharashtra Dentist
-
Dr Tongaokar 62Dhule, Maharashtra General Surgeon
-
Dr Pandurang Kamble 58Maharashtra Orthopaedician
-
Dr Minaketan Baliar Singh 50Nayagarh, Odisha Obstetrics and Gynaecology
-
Dr Kulamani Sula 42Hirakud, Odisha Gynaecology
-
Dr Ashwini Pratap 62Odisha Consultant Doctor
-
Dr Sajan Pansari 70Sambalpur, Odisha General Practitioner
-
Dr Bhandi Krishna 65Koraput, Odisha Medical Officer
-
Dr. M.A.S. Subramanian 58Pondicherry General Pracititioner
-
Dr RK Gupta 65Batala, Punjab M.D.
-
Dr Arun Sharma 53Amristar, Punjab Senior Medical Officer
-
Dr Sat Pal Singla 72Sunam, Punjab MD, Founder Healing Garden Society, Eminent Rotrarian
-
Dr S P Dogra 74Jalandhar, Punjab Private Practitioner
-
Dr Bhandari 62Gurdaspur, Punjab General
-
Dr KK Vyas 72Rajasthan Physician
-
Dr Mahesh Verma 58Dholpur, Rajasthan CMHO
-
Dr Pawan Goel 55Jaipur, Rajasthan MS Ortho
-
Dr Dinesh Jindal 62Rajasthan Senior Surgeon
-
Dr Jaheer Hussain 50Cuddalore, Tamil Nadu MD Pharm
-
Dr Simon Hercules 55Chennai,Tamil Nadu Neuro Surgeon
-
Dr Tamilarasi 56Chennai, Tamil Nadu Resident Medical Officer
-
Dr Saminathan 60Mayiladuthurai,Tamil Nadu Paediatrician
-
Dr Sivakumar 35Chennai,Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr P. Pratheep 49Theni,Tamil Nadu Physician
-
Dr Jothinathan 50Sivakasi,Tamil Nadu MBBS General Practitioner
-
Dr Deivachilai 52Seithunganallur, Thoothukudi,Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Kalyan Ram 55Thoothukudi,Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Bala Gurunathan 76Ramanathapuram,Tamil Nadu MD
-
Dr S Vanchilingam 77Thanjavur,Tamil Nadu MD DM Neuro
-
Dr Ravindran 55Chennai,Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Rex Paul Raj 58Nagercoil,Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Sugumaran 60Chengalpattu,Tamil Nadu Chief Medical Officer
-
Dr Bilal 60Thoothukudi,Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr MB Pranesh 83Coimbatore,Tamil Nadu Neurologist
-
Dr Bashyam 83Chennai,Tamil Nadu Psychiatrist
-
Dr M.R.Shanthilal 65Madurai,Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr D.Devadas 86Thiruchirappalli,Tamil Nadu Senior Paediatrician
-
Dr Tara Natarajan 65Madurai,Tamil Nadu General Practitioner
-
DR Kothadaraman 68Rajapalayam,Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr. Thiruvengadam 68Mayiladuthurai,Tamil Nadu
-
Dr Mohan Reddy 84Chennai,Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr M. Sekkizhar 58Karaikal,Tamil Nadu MD Professor & HOD, Dept Pharmacology
-
Dr Rajkumar 60Chennai,Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Ayub Khan 42Warangal,Telangana General Practitioner
-
Dr Hari Kumar 50Hyderabad,Telangana Medical Superintendent
-
Dr Gnaneshwar Rao Bandari 69Telangana General Practitioner
-
Dr G. Sreenivas 62Warangal,Telangana General Practitioner
-
Dr. Shankar Rao 62IMA Siddipet branch,Telangana General Surgeon
-
Dr Suresh Sondhi 55Bareilly, Uttar Pradesh General Physician
-
Dr Jangbahadur 58Varanasi,Uttar Pradesh ACMO
-
Dr Anurag Tonk 62Ghaziabad,Uttar Pradesh Private Practitioner
-
Dr M. Vakil Khan 59Prayagraj,Uttar Pradesh Medical superintendent
-
Dr Asad 65Azamgarh,Uttar Pradesh Senior Physician
-
Dr Kawaljeet Saluja 59Kanpur, Uttar Pradesh Orthopaedic Surgeon
-
Dr K R Azmi 62Gorakhpur, Uttar Pradesh Senior Orthopaedic Surgeon
-
Dr Chandra Mohan Bhagchandani 63Lucknow, Uttar Pradesh Senior Paediatrician
-
Dr. Surendra Nath Bera 34Medinipur, West Bengal Senior Resident, Gyne and Obs
-
Dr Nitish Kumar 36Kolkata, West Bengal CTVS Resident
-
Dr Sanjoy Sen 65Kolkata, West Bengal Obstetrics and Gynaecology
-
Prof. Dr. Rabin Basu 79Kolkata, West Bengal Forensic Medicine
-
Dr Banamali Mandal 57Sonarpura, Kolkata, West Bengal General Practitioner
-
Dr Ratan Lal Agarwal 65Uttar Dinajpur, West Bengal General Physician
-
Prof Dr Avijit Basu 66Kolkata, West Bengal Retd Prof of Radiotherapy
-
Dr Subhash Kar 70Kolkata, West Bengal General Practitioner
-
Dr Mahadeb Sadhu 79Kolkata, West Bengal Physician
-
Dr TK Banerjee 82Kolkata, West Bengal Senior Consultant Physician
-
Dr Raquib Ahmed 56Kolkata, West Bengal Executive Health Officer
-
Dr DN Pal 65Kharagpur, West Bengal General Practitioner
-
Dr Tirupataiah 65Kurnool, Andhra Pradesh General Practitioner
-
Dr Visweswara Rao 48Amalapuram, Andhra Pradesh MD Paediatrician
-
Dr Venkataiah 75Kurnool, Andhra Pradesh General Practitioner
-
Dr P Venkateswarlu 68Nellore, Andhra Pradesh General Practitioner
-
Dr Haribandi Sivaji 78Vijayawada, Andhra Pradesh General Surgeon
-
Dr Haribandi Sivaji 78Vijayawada, Andhra Pradesh General Surgeon
-
Dr. S M Choudhury 60Assam General Practitioner
-
Dr. Dimbeswar Gogoi 83Assam General Practitioner
-
Dr Dipak Kumar 35Patna, Bihar General Pracititioner
-
Dr Ashwini Nandkeuliyar 50AIIMS Patna, Bihar Consultant Doctor
-
Dr Mithilesh Kumar 55AIIMS Patna, Bihar Radiotherapist
-
Dr Manoj Verma 60Patna, Bihar General Physician
-
Dr GN SAH 60Araria, Bihar General Practitioner
-
Dr K Rajan 60AIIMS Patna, Bihar General Practitioner
-
Dr Awadhesh Kumar Singh 65Masaurhi, Bihar General Practitioner
-
Dr D.N Poddar 65Katihar, Bihar General Practitioner
-
Dr D.N.Chaudhary 65Munger, Bihar General Practitioner
-
Dr Khafil Ahmad 65Katihar, Bihar General Practitioner
-
Dr Parmanand Kuwar 65Bihar Medical Officer
-
Dr Sitaram Prasad 65NMCH Patna, Bihar Principal NMCH
-
Dr Imtiyaz 65Azamgarh, Bihar Senior physician
-
Dr Kalyan Kumar 70Bihar General Practitioner
-
Dr Govind Prasad 65Muzaffarpur, Bihar Dentist
-
Dr Azizuddin 52PGI Chandigarh, Chandigarh Paediatric
-
Dr Pardeep Kumar Aggarwal 60Chandigarh General Practitioner
-
Dr Jahan Iqbal Ahmed 60Chandigarh Ophthalmology
-
Dr Y R Krishna 72Bilaspur, Chhatisgarh MD
-
Dr Yogesh Gaval 62Bijapur, Chhattisgarh General Practitioner
-
Dr Jogendra Choudhary 28Delhi Resident Doctor
-
Dr Abhishek Bhayana 36Delhi JR Oral Surgery
-
Dr Rajedra P Yadav 30Delhi Medical Officer
-
Dr Yasir Naseem 48Delhi Consultant Doctor
-
Dr GRVR Reddy 57Delhi General Practitioner
-
Prof Dr JN Pande 60Delhi Professor
-
Dr Harish K Gupta 70Delhi General Practitioner
-
Dr Anoop MK 48New Delhi, Delhi Radiologist
-
Dr UC Ghosh 65Delhi General Practitioner
-
Dr Prashant Jadav 40Gujarat Senior Resident
-
Dr Pandya Raman Valabhai 58Himatnagar, Gujarat RCHO
-
Dr Momin M.G 50Ahmedabad, Gujarat Consultant Doctor
-
Dr Jadav Pankaj Arunkumar 50Amreli, Gujarat Medical Officer
-
Dr Arjun Sinh 55Ahmedabad, Gujarat Consultant Doctor
-
Dr Babu Habib 60Ahmedabad, Gujarat Consultant Doctor
-
Dr M A Ansari 65Gujarat Consultant Doctor
-
Dr Pankaj Shah 65Gujarat Consultant Doctor
-
Dr Kamlesh Tailor 68Gujarat Consultant Doctor
-
Dr Ramesh Patel 69Gujarat Consultant Doctor
-
Dr Dave Sudhir K. 69Ahmedabad, Gujarat Ex. Dir NIOH
-
Dr Gupta 70Bhavnagar, Gujarat Ex. CDHO
-
Dr Soni Madanlal M. 81Nadiad, Gujarat General Practitioner
-
Dr Doshi Deepak Umiyashanker 82Jetpur, Gujarat General Practitioner
-
Dr Khergamwala Zakir M. 68Vapi, Gujarat Skin Specialist
-
Dr Rajesh Shah 58Ahmedabad, Gujarat Gynaecologist
-
Dr Vashundhra Aggarwal 40Haryana General Practitioner
-
Dr Vinod Saxena 78Gurugram, Haryana General Practitioner
-
Dr Aditya Gupta 65Panipat, Haryana General Pracititioner
-
Dr Satbir Singh 65Panipat, Haryana General Pracititioner
-
Dr. Selvalingam 65Shimla, Himachal Pradesh Ex HOD ENT
-
Prof Suresh Prasad 70RIMS, Ranchi, Jharkhand Ex HOD Path
-
Dr Amaranth 45Bengaluru, Karnataka ENT Surgeon
-
Dr Battacharjee 56Bangalore, Karnataka ENT Specialist
-
Dr Basavraj 46Darwad, Karnataka Medical Officer
-
Anoymous 48Bangalore, Karnataka General Pracititioner
-
Dr A.S.Prakash 61Karnataka General Practitioner
-
Dr Siddanna Gurumitkal 65Gulbarga, Karnataka General Practitioner
-
Dr G S Kadagi 67Shimoga, Karnataka Family Physician
-
Dr Neelakantappa 68Shivamogga, Karnataka General Practitioner
-
Dr Jagannath Hanmantgad 70Bailhongal, Karnataka General Pracititioner
-
Dr Shivakumar 62Tumkur, Karnataka General Pracititioner
-
Dr Subramanya 65Mysore, Karnataka General Pracititioner
-
Dr. H.N. Hedge 70Mysore, Karnataka General Pracititioner
-
Dr Laxminarayanan 60Shikarpur, Karnataka General Pracititioner
-
Dr Devaraju 60Tumkur, Karnataka General Pracititioner
-
Dr Manjunath Gowda 60Chitradurga, Karnataka Professor and Head of Surgery
-
Dr Mohanram 62Domluru, Bangalore, Karnataka General Pracititioner
-
Dr Govindegowda 78Mysore, Karnataka ENT Specialist
-
Dr Geetha 60Mysore, Karnataka Anesthesialogist
-
Dr Sakshik Shetty 49Mangalore, Karnataka MD
-
Dr Basavaraj Sonnad 62Kalburgi, Karnataka Radiologist
-
Dr Avinash Tinekar 56Ankola, Karnataka Practicing Surgeon
-
Dr Basavana Gowda 66Sirsi, Karnataka Anaesthetist
-
Dr K M Ramanna 65Karnataka Prof.of Surgery
-
Dr Basappa Balappa Karigoudar 30Bagalkot, Karnataka Consultant Doctor
-
Dr Pravesh Maravi 37Indore, Madhya Pradesh PG-3rd Year Anesthesia
-
Dr V.S. Bajpey 60Chhatarpur, Madhya Pradesh MD Medicine
-
Dr Ajay Joshi 30Madhya Pradesh Consultant Doctor
-
Dr B K Sharma 65Madhya Pradesh Consultant Doctor
-
Dr Wasiq ur Rehman Gazdhar 56Dewas, Madhya Pradesh MS (General Surgery)
-
Dr Parag Patil 53IMA Kalyan, Maharashtra Gynaecologist
-
Dr Asif Shaikh 38Thane, Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Shaukat Ali 45Mumbai, Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Himanshu Betai 50Mumbai, Maharashtra Consultant Physician Neurologist
-
Dr Ranjit Singh 55Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Yasmeen Gani 55Bhiwandi, Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Om Saraf 59Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Anil Bahulekar 60Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Sunil Warang 60Mumbai, Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Rajendra Vora 61Mumbai, Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Shah Ashfaq 65Maharashtra Consultant Doctor
-
Dr Prem Chandran 69Thane, Maharashtra General Practitioner
-
Dr Chikhalikar 70Thane, Maharashtra Senior Physician
-
Dr Nandkumar Shah 70Maharashtra Ophthalmologist
-
Dr Phadke 58Akola, Maharashtra Paediatrician
-
Dr John L Sailo Ryntathiang 69Meghalaya Consultant Doctor
-
Dr Sibaji Patro 70Aska, Odisha General Practitioner
-
Dr Gadadhar Sahu 65Byasanagar-Jajpur Road, Odisha General Practitioner
-
Dr. A.K. Das 65Rourkela, Odisha Surgeon
-
Dr Narayanan M 60Pondicherry MBBS, MD
-
Dr Kiran Vyas 72Rajasthan General Pracititioner
-
Dr Jyothi Lakshmi 50Kanchipuram, Tamil Nadu Gynaecologist
-
Prof Dr S. Raja Gopal 58Chennai, Tamil Nadu Orthopedician
-
Dr Sriram V 60Karur, Tamil Nadu Orthopaedician
-
Dr Vishnu Priya 60Kumbakonam, Tamil Nadu Senior obstetrician
-
Dr Abdul Majeed 62Madurai, Tamil Nadu MD Pathologist
-
Dr Jaffer Sadiq 65Ambur, Tamil Nadu Surgeon
-
Dr. Christopher M Welsey 69Chetpet, Tamil Nadu Pediatrician
-
Dr Deyanesh 50Madurai, Tamil Nadu Consultant Physician
-
Dr Jayachandhiran Pandian 52Ramanathapuram, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Murugesan 52Madurai, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Krishnamoorthy 75Virudhunagar, Tamil Nadu Pulmonologist
-
Dr Rangaraj 55Virudhunagar, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Sridhar Rao 78Chennai, Tamil Nadu Ophthalmologist
-
Dr Palani 55Chennai, Tamil Nadu Physician
-
Dr Lakshmi Rajan 58Chennai, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Balasubramanium 60Chennai, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Sarvanan 60Dindigul, Tamil Nadu Physician
-
Dr Ahmed Basha 83Chennai, Tamil Nadu Anesthesialogist
-
Dr Kanagaraj 60Chennai, Tamil Nadu Senior physician
-
Dr Chandrasekhar 65Chennai, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Shyam Sunder 65Chennai, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Purushottam Vijayakumar 67Ranipet, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr R. Balasubramanian 68Tamil Nadu General Practitioner
-
Prof. J Ramachandran 70Kanchipuram, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Dhaknamurthy 72Chennai, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Ramachandran 80Madurai, Tamil Nadu Consultant Physician
-
Dr S Rathnam 80Virudhunagar, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr. Vijayakumar 69Ambattur, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Chandra Sekar 70Chennai, Tamil Nadu General Practitioner
-
Dr Dhayanidhi 69Cuddalore, Tamil Nadu Senior Practitioner
-
Dr Jayaprakash Shankar 59Nagercoil, Tamil Nadu Anesthesialogist
-
Dr P Kanakarajan 60Chennai, Tamil Nadu International Medicine
-
Dr Natthar Batcha 65Kumbakonam, Tamil Nadu MBBS
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Babu Raghavan 60Chennai, Tamil Nadu MS (General Surgery)
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Dr Hameed 71Chennai, Tamil Nadu Paediatrician
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Dr.Manoharan (Padalur) 60Perambalur, Tamil Nadu Former Joint Director Health Services
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Dr Rajendran 50Thanjavur, Tamil Nadu General Practitioner
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Dr Nalinikanth 55Armoor, Telangana General Surgeon
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Dr Bhooma Reddy 70Warangal, Telangana Senior Paediatrician
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Dr B.Raghavendra Rao 74<