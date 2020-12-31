2020இல் கொரோனாவால் இந்தியாவிலேயே அதிகம் உயிரிழந்த தமிழக மருத்துவர்கள்

2020இல் கொரோனாவால் உயிரிழந்த தமிழக, இந்திய மருத்துவர்கள் யார்?

2020ஆம் ஆண்டில் கொரோனா வைரஸ் உலக அளவில் பரவி வரும் வேளையில், இதுவரை இந்தியாவில் மட்டும் அந்த பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு 1,45,000க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த பட்டியலில் கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு எதிராக முன்களத்தில் பணியாற்றி உயிரை பறிகொடுத்த எண்ணற்ற மருத்துவர்களும், செவிலியர்களும் அடக்கம். இதில் இந்தியாவிலேயே அதிக அளவில் தமிழகத்தில் தான் 40க்கும் அதிகமான மருத்துவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்.

கொரோனா பணிக்காலத்தில் குடும்பத்தையும் உறவுகளையும் வாரக்கணக்கில் பிரியும் நிலை, சிக்கலான சூழலில் ஆற்றும் சவாலான பணிகள், பிபிஇ ஆடையுடன் ஒவ்வொரு முறையும் கொரோனா வார்டுகளுக்கு சென்று வரும் அழுத்தம் என பல சவால்களை இந்த மருத்துவர்களும் மருத்துவ ஊழியர்களும் அன்றாடம் எதிர்கொள்கிறார்கள்.

இதன் காரணமாகவே கொரோனா வைரஸ் பரவலுக்கு எதிரான களப்பணியில் ஈடுபடும் மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார ஊழியர்களுக்கு வைரஸ் தடுப்பூசி போடுவதில் உலக நாடுகள் முன்னுரிமை கொடுத்து வருகின்றன. ஆனால், இதிலும் மருத்துவர்களும் மருத்துவ ஊழியர்களும் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்கிறார்கள். தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட பிறகும் அவர்கள் மீண்டும் கொரோனா பணியை ஆற்ற வேண்டும்.

இத்தகைய சூழலில்தான் கொரோனா வைரஸ் புதிய திரிபு பிரிட்டனில் வேகமாக பரவத் தொடங்கியதால், இந்தியா, சிங்கப்பூர், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உள்பட உலகின் பல நாடுகள் மீண்டும் கட்டுப்பாடுகளை கடுமையாக்கத் தொடங்கியிருக்கின்றன. இந்த புதிய திரிபு அதிக வீரியத்துடன் தாக்கும் வல்லமை கொண்டுள்ளதால், அதை அழிப்பதற்கான ஆய்வுப் பணிகள் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கொரோனா அறிகுறி இருப்பவர்கள் வீட்டுத் தனிமையில் மருத்துவ உதவியை பெறலாம் அல்லது அந்த அறிகுறியுடன் மருத்துவமனைகளில் சேர்ந்து சிகிச்சை பெறலாம். எதிர்ப்புத்திறன் கூடியவர்கள் இரு வாரங்களில் வைரஸில் இருந்து மீண்டு வருகிறார்கள். ஆனால், வைரஸ் எதிர்ப்பு முன்களப் பணியாளர்களான மருத்துவர்களும் மருத்துவ ஊழியர்களும் மீண்டும், மீண்டும் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளை அணுகி சிகிச்சை தர வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள். இவர்கள், கண்ணுக்குத்தெரிந்தே கொரோனா தொற்றும் அபாயத்தை எதிர்கொள்கிறார்கள்.

அந்த வகையில் புதிய வைரஸ் திரிபு, இந்த களப்பணியாளர்களுக்கு மிகுந்த சவால் நிறைந்ததாக மாறியிருக்கிறது.

2020ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரை இந்தியாவில் மட்டும் 500க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளதாக இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் தரவு கூறுகிறது.

பொது மருத்துவர்களே கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் அதிகளவில் உயிரிழந்துள்ளனர் . . .

அதிலும் குறிப்பாக, இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமாக தமிழகத்தில் 40க்கும் அதிகமான மருத்துவர்கள் கோவிட்-19 நோய்த்தொற்று பாதிப்பால் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், அதற்கடுத்தடுத்த இடங்களில் மகாராஷ்டிரா, குஜராத் ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிக மருத்துவர்கள் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளனர். . .

கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்தபோது, அதே வைரஸ் பாதிப்பால் உயிரிழந்த மருத்துவர்களுக்கு இந்த படத்தொகுப்பு அஞ்சலி செலுத்துகிறது.

இந்த பட்டியலில், இந்திய மருத்துவ சங்கத்தால் இதுவரை வெளியிடப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் நோய்த்தொற்று பாதிப்பால் உயிரிழந்த 382 மருத்துவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் உள்ளன. மருத்துவர்களின் முழுமையான விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டவுடன் இவை புதுப்பிக்கப்படும்.

கோவிட் -19 காரணமாக மரணமடைந்த மருத்துவர்கள்

  • Dr Laxman 27

    Vijayawada, Andhra Pradesh PG Ortho

  • Dr Naresh Kumar 37

    Manguru, Andhra Pradesh Medical Officer

  • Dr Dilip 40

    Vijayawada,Andhra Pradesh Medical Officer

  • Dr PS Premkumar 50

    Tenali, Guntur, Andhra Pradesh Casualty in-charge

  • Dr Prabhakar 35

    Eluru, West Godavari District, Andhra Pradesh PG Resident Anaesthesia

  • Dr Laxminarayan Reddy 58

    Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Satyanarayana Raju 58

    Visakhapatnam, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Damera Venkata Sesha Rao 60

    Vishakhaptanam, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Neelakantam 60

    Visakhapatnam, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Seetaramaiah 60

    Kurnool, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr V. Yogendra Babu 60

    Eluru, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Anil Mohan 68

    Guntur, Andhra Pradesh Retd Professor Paediatric

  • Dr K.V. Rama Rao 70

    Vijayawada, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Laxminarayana 70

    Guntakal, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Raja Rao 70

    Nellore, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Sanjeeva Reddy 70

    Kurnool, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Lavakusulu 70

    Tenali, Andhra Pradesh MD Physician

  • Dr V.S.N. Murthy 75

    Bobbilli, Andhra Pradesh General Practititioner

  • Dr KM Ismail Hussain 76

    Andhra Pradesh Physician

  • Dr D.S.N.Sarma 80

    Vijayawada, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Somasekhar 55

    Thottumedu, Andhra Pradesh Medical Officer

  • Dr. Purushottam 58

    Visakhapatnam, Andhra Pradesh Professor in Medicine

  • Dr Jhansi 60

    Vishakhaptanam, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Maj Gopala Rao 65

    Visakhapatnam, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Purnachandra Rao 52

    Tuni, Andhra Pradesh Anesthesialogist

  • Dr Jeevan 58

    Visakhapatnam, Andhra Pradesh Paediatrician

  • Dr Umamaheswara Rao 58

    Anakapalli, Andhra Pradesh Paediatrician

  • Dr Pratap 65

    Rajahmundry, Andhra Pradesh Anesthesialogist

  • Dr Palli Mohanarao 66

    Visakhapatnam, Andhra Pradesh Psychiatrist

  • Dr Sreeman Narayana 70

    Guntur, Andhra Pradesh General Surgeon

  • Dr Patibandla Sivaji 70

    Vijayawada, Andhra Pradesh MS General Surgeon

  • Dr Rama Rao 70

    Nellore, Andhra Pradesh Paediatrician

  • Dr Javed Ali khan 70

    Kurnool, Andhra Pradesh Pathologist

  • Dr Venkatarao 76

    Nandyala, Andhra Pradesh Obstetrics and Gynaecology

  • Dr B. Narasimha Rao 70

    Kaikaluru, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Deepak Mondal 55

    Assam Oncologist

  • Dr Apurba Rajkonwar 58

    Dibrugarh, Assam Deputy Superintendent

  • Dr Amal Machari 58

    Kokrajhar, Assam Medical Officer

  • Dr Zahan Iqbal 60

    Assam Eye Specialist

  • Dr P Sarma 70

    Assam General Practitioner

  • Dr GMS Chaudhury 70

    Assam Ex Prof Surgery AMCH

  • Dr Thulika Goswami 60

    Assam Gynaecologist

  • Dr Sanjeev Kumar 35

    Muzaffarpur, Bihar MD medicine

  • Dr Anand Shankar 42

    Begusarai, Bihar General Surgeon

  • Dr N.K Singh 52

    PMCH, Patna, Bihar ENT surgeon

  • Dr Rajeev Ranjan 36

    Rudrapur, Bihar Medical Officer

  • Dr Mahendra Chaudhary 55

    Supaul, Bihar General Pracititioner

  • Dr R.R Jha 60

    Samstipur, Bihar Civil Surgeon

  • Dr Nagendra Prasad 65

    AIIMS Patna, Bihar General Practitioner

  • Dr AK Singh 70

    Muzaffarpur, Bihar General Practitioner

  • Dr Ramesh Thakur 60

    Chhatisgarh MD Medicine

  • Dr B P Baghel 68

    Baghel Hospital Shivrinarayan, Chhattisgarh Medical Officer

  • Dr Ripon Malik 50

    Jahangirpuri, Delhi Consultant Doctor

  • Dr Javed Ali 52

    Sangam Vihar, Delhi General Practitioner

  • Dr Harish Kumar 60

    North Delhi, Delhi Consultant Doctor

  • Dr Aseem Gupta 60

    Delhi Anesthesialogist

  • Dr Hitesh Lathiya 34

    Surat, Gujarat Resident Medical Officer

  • Dr Gaglani Abhay 55

    Veraval, Gujarat Pediatrician

  • Dr Upendra Vithalani 55

    Ahmedabad, Gujarat Senior Pediatrician

  • Dr Rekha Thoma 56

    Surat, Gujarat Pediatrician

  • Dr Desai Rajesh B. 58

    Navsari, Gujarat Radiologist

  • Dr Ketan Patel 40

    Gujarat Medical Officer

  • Dr Amit Shah 46

    Vadodara, Gujarat Consultant Doctor

  • Dr Shailesh Champaneriya 55

    Ahmedabad, Gujarat M.D. (TB & Chest)

  • Dr Nilesh Patel 57

    Ahmedabad, Gujarat Consultant Doctor

  • Dr Dilip Modi 59

    Nanpura, Surat, Gujarat General Physician

  • Dr Pankajbhai Sheth 60

    Ahmedabad, Gujarat General Practitioner

  • Dr Vishal Gupta 60

    Vadodara, Gujarat MD Physician

  • Dr Laxman Patel 65

    Surat, Gujarat Senior Family Physician

  • Dr Sandipbhai Dave 66

    Bhattha,Vasna, Gujarat General Physician

  • Dr Patel P.G 74

    Junagadh, Gujarat Genral Practitioner

  • Dr Sandip Gosai 65

    Gujarat General Practitioner

  • Dr Anil Punabhai Khergamker 62

    Navsari, Gujarat MBBS

  • Dr Mayank R. Pitalia 63

    Bharuch, Gujarat Paediatrician

  • Dr Aditya Upadhyay 70

    Ahmadabad, Gujarat Orthopaedic Surgeon

  • Dr Ashok Kapse 71

    Surat, Gujarat Paediatrician

  • Dr Shah Lomesh R 72

    Navsari, Gujarat Paediatrician

  • Dr LN Chauhan 75

    Vadodara, Gujarat Senior Obstetrician and Gynecologist

  • Dr Vidhi 58

    Gujarat Gynaecologist

  • Dr Jagbir Sindhu 45

    Kurukshetra, Haryana Surgeon

  • Dr Rakesh Kakkar 70

    Tohana, Haryana General Practitioner

  • Dr Vikas Solanki 24

    Hisar, Haryana MBBS

  • Dr V K Gupta 70

    Yamunanagar, Himachal Pradesh General Pracititioner

  • Dr Shabir Ahmad Malik 55

    Srinagar, Jammu and Kashmir General Practitioner

  • Dr Manish Murai Agarwal 71

    Singhbhum, Jharkhand General Practitioner

  • Dr. J P Lal 58

    Jamshedpur, Jharkhand Medical Officer

  • Dr Sujit Kumar Paul 60

    Ranchi, Jharkhand Radiologist

  • Dr Amaresh Patil 43

    Gangavathi, Karnataka ENT Surgeon

  • Dr Chandrakumar Jayapura 45

    Mysore, Karnataka MBBS

  • Dr Gowrish Patil 47

    Belagavi, Karnataka Pediatrician

  • Dr Maqsood Jagirdar 50

    Hubli, Karnataka Psychiatrist

  • Dr Manjunath ST 59

    Ramanagara, Karnataka Paediatrician

  • Dr Sunil Kumar 37

    Chitradurga, Karnataka Medical Officer

  • Dr Veerappareddy 50

    Bangalore, Karnataka CT Surgeon

  • Dr HM Javali 60

    Dharwad, Karnataka General Practitioner

  • Dr Shivanand Bedge 60

    Aland, Kalaburagi, Karnataka General Practitioner

  • Dr Rathnakar Shetty 70

    Hassan, Karnataka General Practitioner

  • Dr L S Boregowda 88

    Bangalore, Karnataka Professor of Surgery

  • Dr SG Udaya Shankar 58

    Hubli, Karnataka Ex Prof & Hod ENT

  • Dr Ajith Kurthkoti 65

    Bangalore, Karnataka General Pracititioner

  • Dr Radha 65

    Mysore, Karnataka Anesthesialogist

  • Dr Sakshik Shetty 27

    Mangalore, Karnataka PG General Surgery

  • Dr Shivananda Murugodae Sankeshwara 67

    Belagavi, Karnataka Senior Gynaecologist

  • Dr.Mallesh Hullumani 55

    Shimoga, Karnataka Gynaecologist

  • Dr M.K.K. Saleem 68

    Bellary, Karnataka Psychiatrist

  • Dr N.L. Heda 60

    Itarsi, Madhya Pradesh General Medicine (MD)

  • Dr Om Prakash Chauhan 60

    Madhya Pradesh Consultant Doctor

  • Dr Shatrughan Punjwani 60

    Indore, Madhya Pradesh Consultant Doctor

  • Dr Shailendra Verbe 61

    Indore, Madhya Pradesh General Practitioner

  • Dr Sanat Dalal 62

    Madhya Pradesh Consultant Doctor

  • Dr Mahendra Jain 67

    Bhopal, Madhya Pradesh Retired Radiologist

  • Dr Kshitij Bhatnagar 48

    Jabalpur, Madhya Pradesh MD Physician

  • Dr Gopal Kshirsagar 36

    Buldhana, Maharashtra Paediatrician

  • Dr Dnyaneshwar Bhosale 37

    Udgir, Maharashtra Pediatrician

  • Dr Kalpesh Wagh 40

    Dhule, Maharashtra Surgeon

  • Dr Chudaman Patil 50

    Dhule, Maharashtra MD Medicine

  • Dr Vivek Phadke 55

    Akola, Maharashtra Paediatrician

  • Dr Pankaj Chaudhary 55

    Mumbai, Maharashtra Urologist

  • Dr Chittranjan Bhave 64

    Maharashtra ENT Surgeon

  • Dr Umesh Khanapurkar 64

    Bhusawal, Maharashtra Paediatrician

  • Dr Milind Vairagi 50

    Thane, Maharashtra General Practitioner

  • Dr Bhaidas Wagh 55

    Dhule, Maharashtra General Practitioner

  • Dr Seeman Mullah 56

    Bhiwandi, Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Vikas Abnave 56

    Pune, Maharashtra Physician

  • Dr Sridhar Jagdap 57

    Pune, Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Sanjay Shelar 60

    Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Mallesh Bhadrannavar 64

    Mumbai, Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Sachdev 70

    Ulhasnagar, Thane, Maharashtra Anesthesialogist

  • Dr Bharat Nanaso Tambe 70

    Saswad, Pune, Maharashtra Senior General Practitioner

  • Dr Abidin Bahrainwala 86

    Maharashtra, Maharashtra Urologist

  • Dr Vijay Hiremath 50

    Kolhapur, Maharashtra Dentist

  • Dr Tongaokar 62

    Dhule, Maharashtra General Surgeon

  • Dr Pandurang Kamble 58

    Maharashtra Orthopaedician

  • Dr Minaketan Baliar Singh 50

    Nayagarh, Odisha Obstetrics and Gynaecology

  • Dr Kulamani Sula 42

    Hirakud, Odisha Gynaecology

  • Dr Ashwini Pratap 62

    Odisha Consultant Doctor

  • Dr Sajan Pansari 70

    Sambalpur, Odisha General Practitioner

  • Dr Bhandi Krishna 65

    Koraput, Odisha Medical Officer

  • Dr. M.A.S. Subramanian 58

    Pondicherry General Pracititioner

  • Dr RK Gupta 65

    Batala, Punjab M.D.

  • Dr Arun Sharma 53

    Amristar, Punjab Senior Medical Officer

  • Dr Sat Pal Singla 72

    Sunam, Punjab MD, Founder Healing Garden Society, Eminent Rotrarian

  • Dr S P Dogra 74

    Jalandhar, Punjab Private Practitioner

  • Dr Bhandari 62

    Gurdaspur, Punjab General

  • Dr KK Vyas 72

    Rajasthan Physician

  • Dr Mahesh Verma 58

    Dholpur, Rajasthan CMHO

  • Dr Pawan Goel 55

    Jaipur, Rajasthan MS Ortho

  • Dr Dinesh Jindal 62

    Rajasthan Senior Surgeon

  • Dr Jaheer Hussain 50

    Cuddalore, Tamil Nadu MD Pharm

  • Dr Simon Hercules 55

    Chennai,Tamil Nadu Neuro Surgeon

  • Dr Tamilarasi 56

    Chennai, Tamil Nadu Resident Medical Officer

  • Dr Saminathan 60

    Mayiladuthurai,Tamil Nadu Paediatrician

  • Dr Sivakumar 35

    Chennai,Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr P. Pratheep 49

    Theni,Tamil Nadu Physician

  • Dr Jothinathan 50

    Sivakasi,Tamil Nadu MBBS General Practitioner

  • Dr Deivachilai 52

    Seithunganallur, Thoothukudi,Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Kalyan Ram 55

    Thoothukudi,Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Bala Gurunathan 76

    Ramanathapuram,Tamil Nadu MD

  • Dr S Vanchilingam 77

    Thanjavur,Tamil Nadu MD DM Neuro

  • Dr Ravindran 55

    Chennai,Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Rex Paul Raj 58

    Nagercoil,Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Sugumaran 60

    Chengalpattu,Tamil Nadu Chief Medical Officer

  • Dr Bilal 60

    Thoothukudi,Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr MB Pranesh 83

    Coimbatore,Tamil Nadu Neurologist

  • Dr Bashyam 83

    Chennai,Tamil Nadu Psychiatrist

  • Dr M.R.Shanthilal 65

    Madurai,Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr D.Devadas 86

    Thiruchirappalli,Tamil Nadu Senior Paediatrician

  • Dr Tara Natarajan 65

    Madurai,Tamil Nadu General Practitioner

  • DR Kothadaraman 68

    Rajapalayam,Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr. Thiruvengadam 68

    Mayiladuthurai,Tamil Nadu

  • Dr Mohan Reddy 84

    Chennai,Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr M. Sekkizhar 58

    Karaikal,Tamil Nadu MD Professor & HOD, Dept Pharmacology

  • Dr Rajkumar 60

    Chennai,Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Ayub Khan 42

    Warangal,Telangana General Practitioner

  • Dr Hari Kumar 50

    Hyderabad,Telangana Medical Superintendent

  • Dr Gnaneshwar Rao Bandari 69

    Telangana General Practitioner

  • Dr G. Sreenivas 62

    Warangal,Telangana General Practitioner

  • Dr. Shankar Rao 62

    IMA Siddipet branch,Telangana General Surgeon

  • Dr Suresh Sondhi 55

    Bareilly, Uttar Pradesh General Physician

  • Dr Jangbahadur 58

    Varanasi,Uttar Pradesh ACMO

  • Dr Anurag Tonk 62

    Ghaziabad,Uttar Pradesh Private Practitioner

  • Dr M. Vakil Khan 59

    Prayagraj,Uttar Pradesh Medical superintendent

  • Dr Asad 65

    Azamgarh,Uttar Pradesh Senior Physician

  • Dr Kawaljeet Saluja 59

    Kanpur, Uttar Pradesh Orthopaedic Surgeon

  • Dr K R Azmi 62

    Gorakhpur, Uttar Pradesh Senior Orthopaedic Surgeon

  • Dr Chandra Mohan Bhagchandani 63

    Lucknow, Uttar Pradesh Senior Paediatrician

  • Dr. Surendra Nath Bera 34

    Medinipur, West Bengal Senior Resident, Gyne and Obs

  • Dr Nitish Kumar 36

    Kolkata, West Bengal CTVS Resident

  • Dr Sanjoy Sen 65

    Kolkata, West Bengal Obstetrics and Gynaecology

  • Prof. Dr. Rabin Basu 79

    Kolkata, West Bengal Forensic Medicine

  • Dr Banamali Mandal 57

    Sonarpura, Kolkata, West Bengal General Practitioner

  • Dr Ratan Lal Agarwal 65

    Uttar Dinajpur, West Bengal General Physician

  • Prof Dr Avijit Basu 66

    Kolkata, West Bengal Retd Prof of Radiotherapy

  • Dr Subhash Kar 70

    Kolkata, West Bengal General Practitioner

  • Dr Mahadeb Sadhu 79

    Kolkata, West Bengal Physician

  • Dr TK Banerjee 82

    Kolkata, West Bengal Senior Consultant Physician

  • Dr Raquib Ahmed 56

    Kolkata, West Bengal Executive Health Officer

  • Dr DN Pal 65

    Kharagpur, West Bengal General Practitioner

  • Dr Tirupataiah 65

    Kurnool, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Visweswara Rao 48

    Amalapuram, Andhra Pradesh MD Paediatrician

  • Dr Venkataiah 75

    Kurnool, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr P Venkateswarlu 68

    Nellore, Andhra Pradesh General Practitioner

  • Dr Haribandi Sivaji 78

    Vijayawada, Andhra Pradesh General Surgeon

  • Dr Haribandi Sivaji 78

    Vijayawada, Andhra Pradesh General Surgeon

  • Dr. S M Choudhury 60

    Assam General Practitioner

  • Dr. Dimbeswar Gogoi 83

    Assam General Practitioner

  • Dr Dipak Kumar 35

    Patna, Bihar General Pracititioner

  • Dr Ashwini Nandkeuliyar 50

    AIIMS Patna, Bihar Consultant Doctor

  • Dr Mithilesh Kumar 55

    AIIMS Patna, Bihar Radiotherapist

  • Dr Manoj Verma 60

    Patna, Bihar General Physician

  • Dr GN SAH 60

    Araria, Bihar General Practitioner

  • Dr K Rajan 60

    AIIMS Patna, Bihar General Practitioner

  • Dr Awadhesh Kumar Singh 65

    Masaurhi, Bihar General Practitioner

  • Dr D.N Poddar 65

    Katihar, Bihar General Practitioner

  • Dr D.N.Chaudhary 65

    Munger, Bihar General Practitioner

  • Dr Khafil Ahmad 65

    Katihar, Bihar General Practitioner

  • Dr Parmanand Kuwar 65

    Bihar Medical Officer

  • Dr Sitaram Prasad 65

    NMCH Patna, Bihar Principal NMCH

  • Dr Imtiyaz 65

    Azamgarh, Bihar Senior physician

  • Dr Kalyan Kumar 70

    Bihar General Practitioner

  • Dr Govind Prasad 65

    Muzaffarpur, Bihar Dentist

  • Dr Azizuddin 52

    PGI Chandigarh, Chandigarh Paediatric

  • Dr Pardeep Kumar Aggarwal 60

    Chandigarh General Practitioner

  • Dr Jahan Iqbal Ahmed 60

    Chandigarh Ophthalmology

  • Dr Y R Krishna 72

    Bilaspur, Chhatisgarh MD

  • Dr Yogesh Gaval 62

    Bijapur, Chhattisgarh General Practitioner

  • Dr Jogendra Choudhary 28

    Delhi Resident Doctor

  • Dr Abhishek Bhayana 36

    Delhi JR Oral Surgery

  • Dr Rajedra P Yadav 30

    Delhi Medical Officer

  • Dr Yasir Naseem 48

    Delhi Consultant Doctor

  • Dr GRVR Reddy 57

    Delhi General Practitioner

  • Prof Dr JN Pande 60

    Delhi Professor

  • Dr Harish K Gupta 70

    Delhi General Practitioner

  • Dr Anoop MK 48

    New Delhi, Delhi Radiologist

  • Dr UC Ghosh 65

    Delhi General Practitioner

  • Dr Prashant Jadav 40

    Gujarat Senior Resident

  • Dr Pandya Raman Valabhai 58

    Himatnagar, Gujarat RCHO

  • Dr Momin M.G 50

    Ahmedabad, Gujarat Consultant Doctor

  • Dr Jadav Pankaj Arunkumar 50

    Amreli, Gujarat Medical Officer

  • Dr Arjun Sinh 55

    Ahmedabad, Gujarat Consultant Doctor

  • Dr Babu Habib 60

    Ahmedabad, Gujarat Consultant Doctor

  • Dr M A Ansari 65

    Gujarat Consultant Doctor

  • Dr Pankaj Shah 65

    Gujarat Consultant Doctor

  • Dr Kamlesh Tailor 68

    Gujarat Consultant Doctor

  • Dr Ramesh Patel 69

    Gujarat Consultant Doctor

  • Dr Dave Sudhir K. 69

    Ahmedabad, Gujarat Ex. Dir NIOH

  • Dr Gupta 70

    Bhavnagar, Gujarat Ex. CDHO

  • Dr Soni Madanlal M. 81

    Nadiad, Gujarat General Practitioner

  • Dr Doshi Deepak Umiyashanker 82

    Jetpur, Gujarat General Practitioner

  • Dr Khergamwala Zakir M. 68

    Vapi, Gujarat Skin Specialist

  • Dr Rajesh Shah 58

    Ahmedabad, Gujarat Gynaecologist

  • Dr Vashundhra Aggarwal 40

    Haryana General Practitioner

  • Dr Vinod Saxena 78

    Gurugram, Haryana General Practitioner

  • Dr Aditya Gupta 65

    Panipat, Haryana General Pracititioner

  • Dr Satbir Singh 65

    Panipat, Haryana General Pracititioner

  • Dr. Selvalingam 65

    Shimla, Himachal Pradesh Ex HOD ENT

  • Prof Suresh Prasad 70

    RIMS, Ranchi, Jharkhand Ex HOD Path

  • Dr Amaranth 45

    Bengaluru, Karnataka ENT Surgeon

  • Dr Battacharjee 56

    Bangalore, Karnataka ENT Specialist

  • Dr Basavraj 46

    Darwad, Karnataka Medical Officer

  • Anoymous 48

    Bangalore, Karnataka General Pracititioner

  • Dr A.S.Prakash 61

    Karnataka General Practitioner

  • Dr Siddanna Gurumitkal 65

    Gulbarga, Karnataka General Practitioner

  • Dr G S Kadagi 67

    Shimoga, Karnataka Family Physician

  • Dr Neelakantappa 68

    Shivamogga, Karnataka General Practitioner

  • Dr Jagannath Hanmantgad 70

    Bailhongal, Karnataka General Pracititioner

  • Dr Shivakumar 62

    Tumkur, Karnataka General Pracititioner

  • Dr Subramanya 65

    Mysore, Karnataka General Pracititioner

  • Dr. H.N. Hedge 70

    Mysore, Karnataka General Pracititioner

  • Dr Laxminarayanan 60

    Shikarpur, Karnataka General Pracititioner

  • Dr Devaraju 60

    Tumkur, Karnataka General Pracititioner

  • Dr Manjunath Gowda 60

    Chitradurga, Karnataka Professor and Head of Surgery

  • Dr Mohanram 62

    Domluru, Bangalore, Karnataka General Pracititioner

  • Dr Govindegowda 78

    Mysore, Karnataka ENT Specialist

  • Dr Geetha 60

    Mysore, Karnataka Anesthesialogist

  • Dr Sakshik Shetty 49

    Mangalore, Karnataka MD

  • Dr Basavaraj Sonnad 62

    Kalburgi, Karnataka Radiologist

  • Dr Avinash Tinekar 56

    Ankola, Karnataka Practicing Surgeon

  • Dr Basavana Gowda 66

    Sirsi, Karnataka Anaesthetist

  • Dr K M Ramanna 65

    Karnataka Prof.of Surgery

  • Dr Basappa Balappa Karigoudar 30

    Bagalkot, Karnataka Consultant Doctor

  • Dr Pravesh Maravi 37

    Indore, Madhya Pradesh PG-3rd Year Anesthesia

  • Dr V.S. Bajpey 60

    Chhatarpur, Madhya Pradesh MD Medicine

  • Dr Ajay Joshi 30

    Madhya Pradesh Consultant Doctor

  • Dr B K Sharma 65

    Madhya Pradesh Consultant Doctor

  • Dr Wasiq ur Rehman Gazdhar 56

    Dewas, Madhya Pradesh MS (General Surgery)

  • Dr Parag Patil 53

    IMA Kalyan, Maharashtra Gynaecologist

  • Dr Asif Shaikh 38

    Thane, Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Shaukat Ali 45

    Mumbai, Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Himanshu Betai 50

    Mumbai, Maharashtra Consultant Physician Neurologist

  • Dr Ranjit Singh 55

    Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Yasmeen Gani 55

    Bhiwandi, Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Om Saraf 59

    Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Anil Bahulekar 60

    Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Sunil Warang 60

    Mumbai, Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Rajendra Vora 61

    Mumbai, Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Shah Ashfaq 65

    Maharashtra Consultant Doctor

  • Dr Prem Chandran 69

    Thane, Maharashtra General Practitioner

  • Dr Chikhalikar 70

    Thane, Maharashtra Senior Physician

  • Dr Nandkumar Shah 70

    Maharashtra Ophthalmologist

  • Dr Phadke 58

    Akola, Maharashtra Paediatrician

  • Dr John L Sailo Ryntathiang 69

    Meghalaya Consultant Doctor

  • Dr Sibaji Patro 70

    Aska, Odisha General Practitioner

  • Dr Gadadhar Sahu 65

    Byasanagar-Jajpur Road, Odisha General Practitioner

  • Dr. A.K. Das 65

    Rourkela, Odisha Surgeon

  • Dr Narayanan M 60

    Pondicherry MBBS, MD

  • Dr Kiran Vyas 72

    Rajasthan General Pracititioner

  • Dr Jyothi Lakshmi 50

    Kanchipuram, Tamil Nadu Gynaecologist

  • Prof Dr S. Raja Gopal 58

    Chennai, Tamil Nadu Orthopedician

  • Dr Sriram V 60

    Karur, Tamil Nadu Orthopaedician

  • Dr Vishnu Priya 60

    Kumbakonam, Tamil Nadu Senior obstetrician

  • Dr Abdul Majeed 62

    Madurai, Tamil Nadu MD Pathologist

  • Dr Jaffer Sadiq 65

    Ambur, Tamil Nadu Surgeon

  • Dr. Christopher M Welsey 69

    Chetpet, Tamil Nadu Pediatrician

  • Dr Deyanesh 50

    Madurai, Tamil Nadu Consultant Physician

  • Dr Jayachandhiran Pandian 52

    Ramanathapuram, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Murugesan 52

    Madurai, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Krishnamoorthy 75

    Virudhunagar, Tamil Nadu Pulmonologist

  • Dr Rangaraj 55

    Virudhunagar, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Sridhar Rao 78

    Chennai, Tamil Nadu Ophthalmologist

  • Dr Palani 55

    Chennai, Tamil Nadu Physician

  • Dr Lakshmi Rajan 58

    Chennai, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Balasubramanium 60

    Chennai, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Sarvanan 60

    Dindigul, Tamil Nadu Physician

  • Dr Ahmed Basha 83

    Chennai, Tamil Nadu Anesthesialogist

  • Dr Kanagaraj 60

    Chennai, Tamil Nadu Senior physician

  • Dr Chandrasekhar 65

    Chennai, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Shyam Sunder 65

    Chennai, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Purushottam Vijayakumar 67

    Ranipet, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr R. Balasubramanian 68

    Tamil Nadu General Practitioner

  • Prof. J Ramachandran 70

    Kanchipuram, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Dhaknamurthy 72

    Chennai, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Ramachandran 80

    Madurai, Tamil Nadu Consultant Physician

  • Dr S Rathnam 80

    Virudhunagar, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr. Vijayakumar 69

    Ambattur, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Chandra Sekar 70

    Chennai, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Dhayanidhi 69

    Cuddalore, Tamil Nadu Senior Practitioner

  • Dr Jayaprakash Shankar 59

    Nagercoil, Tamil Nadu Anesthesialogist

  • Dr P Kanakarajan 60

    Chennai, Tamil Nadu International Medicine

  • Dr Natthar Batcha 65

    Kumbakonam, Tamil Nadu MBBS

  • Babu Raghavan 60

    Chennai, Tamil Nadu MS (General Surgery)

  • Dr Hameed 71

    Chennai, Tamil Nadu Paediatrician

  • Dr.Manoharan (Padalur) 60

    Perambalur, Tamil Nadu Former Joint Director Health Services

  • Dr Rajendran 50

    Thanjavur, Tamil Nadu General Practitioner

  • Dr Nalinikanth 55

    Armoor, Telangana General Surgeon

  • Dr Bhooma Reddy 70

    Warangal, Telangana Senior Paediatrician

  • Dr B.Raghavendra Rao 74

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