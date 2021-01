முத்துலட்சுமி ரெட்டி முதல் டாக்டர் சாந்தா வரை: அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் வரலாறு

1971ல் இந்த மருத்துவமனையை Regional Centre For Cancer Research And Treatment என மத்திய சுகாதாரத் துறை அறிவித்தது. நாட்டிலேயே இப்படி அறிவிக்கப்பட்ட முதல் மருத்துவமனை இதுதான். 1978ல் மத்திய சுகாதாரத் துறையால் Centre of Excellence எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது. 2013ல் மாநிலப் புற்றுநோய் பதிவகமும் இங்கே துவங்கப்பட்டது.