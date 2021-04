அனிதா இறப்பும் அரசியலும்: "நீட் தேர்வால் தமிழகம் இழந்தது அதிகம்" - விலக்குப் பெறுவது சாத்தியமா?

17 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

'அனிதா இறந்ததற்கு காரணம் அரசியல்'

தொடர் தற்கொலைகள்

அதில் ஒருவரான மதுரையை சேர்ந்த ஜோதிஸ்ரீ துர்கா 'I am sorry, I am tired' என்று எழுதிவிட்டு இறந்தது பலருக்கும் அனிதாவை நியாபகப்படுத்தியது.