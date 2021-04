தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2021: திமுகவுக்கு எதிரான அதிமுக விளம்பரங்கள் தேர்தல் முடிவுகளை மாற்றுமா? - என். ராம் பேட்டி

23 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

ப. நிச்சயம் இல்லை. தேர்தல் வரும்போது பல அரசியல் கட்சிகள் விளம்பரங்களை அளிக்கின்றன. ஆங்கில இந்துவிலும் தமிழ் இந்துவிலும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தி.மு.க. முதல் பக்கத்தில் ஒரு விளம்பரத்தை அளித்தது. "The dreams of the fascist and their slaves" என்று ஆங்கில விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. தமிழிலிலும் இந்த விளம்பரம் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. அதேபோல இன்று அ.தி.மு.க. விளம்பரம் கொடுத்திருக்கிறது.