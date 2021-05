கமல் பற்றி ஆர்.மகேந்திரன் பேட்டி: "உங்களால்தான் ஹிட்லர் போல ஆகிவிட்டேன்" என்றார்

"Its my party" என்றார். அவருடைய கட்சி என்பது உண்மைதான். ஆனால், எம்.ஜி.ஆர்கூட "என் கட்சி" என்று சொல்ல மாட்டார். "நம் கட்சி" என்றுதான் சொல்வார். கருணாநிதி "தி.மு.க. என் கட்சி" என்று சொல்வரா? அப்படியிருக்கும்போது கமல் இப்படிப் பேசியது அங்கிருந்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது. அவர்கள் இதையெல்லாம் வெளியில் வந்து சொல்ல சில காலம் பிடிக்கலாம். அல்லது சொல்லாமல்கூட இருக்கலாம்.

"கடந்த ஆறு மாதங்களாக உங்கள் அணுகுமுறை ஏன் இப்படி இருக்கிறது?" என்று சிலர் கமலிடம் கேட்டார்கள். அதற்கு அவர் பின்வரும் வார்த்தைகளைச் சொன்னார், "I became the Hitler, because all of you". ஏன் இப்படிச் சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டபோது, "நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் துறையில் பெரிய ஆட்களாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால், இங்கே என்னால்தான் நீங்கள் வளர்ந்தீர்கள்" என்றார். அதில் என்ன ஆச்சரியம்? அவரை முன்வைத்துத்தான் நாங்கள் இயங்கினோம். அதில் சிறப்பாகச் செயல்படுபவர்கள் கவனிக்கப்படுவது இயல்புதானே. அதை ஒரு குறையாக சொன்னால் எப்படி?