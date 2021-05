கொரோனா மரணங்கள் ஆகஸ்ட்டில் 10 லட்சம் ஆகுமா? - மோதியை வறுத்தெடுத்த மருத்துவ சஞ்சிகை லேன்செட்

15 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

அந்த தலையங்கத்தின் தமிழாக்கம்:

விமர்சனத்தை முடக்கும் செயல் மன்னிக்க முடியாதது

ஆகஸ்ட் வாக்கில் 10 லட்சம் மரணங்கள்

சுகாதார அளவைகள், மதிப்பீடுகள் கழகம் (The Institute for Health Metrics and Evaluation) தயாரித்துள்ள ஒரு மதிப்பீட்டின்படி ஆகஸ்ட் 1ம் தேதி வாக்கில் இந்தியாவில் 10 லட்சம் கொரோனா மரணங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும். அப்படி நடந்துவிட்டால், தனக்குத் தானே தீங்கிழைத்துக்கொள்ளும் ஒரு தேசியப் பேரழிவுக்கு தலைமை வகித்த பொறுப்பு மோதி அரசாங்கத்தையே சேரும். கோவிட் 19 நோயைக் கட்டுப்படுத்துவதில் இந்தியா ஆரம்பத்தில் அடைந்த வெற்றியை அந்நாடு நாசம் செய்துகொண்டது. அதன் விளைவு கண்முன்னே தெளிவாகத் தெரிகிறது.