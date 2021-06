தமிழ்நாடு அமைத்துள்ள வல்லுநர் குழு: அரசியல் ரீதியான நடவடிக்கையா?

எஸ்தர் டஃப்லோ மற்றும் அவரது கணவர் அபிஜித் பேனர்ஜி ஆகியோர் இணைந்து நிறுவிய The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-Pal) அமைப்பானது 2014ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு அரசுடன் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தைச் செய்துகொண்டது. சிறந்த நிர்வாகத்தைத் தருவதற்காக, புள்ளிவிவரங்கள் அடிப்படையிலான திட்டமிடலுக்காக இந்த ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளப்பட்டது. அந்தத் தருணத்தில் அந்தத் தம்பதியின் பணிகளும் ஆலோசனைகளும் வெகுவாகப் பாராட்டப்பட்டன.

மற்றொரு அறிஞரான ஜான் த்ரேவும் தமிழ்நாடு குறித்த பார்வையும் அக்கறையும் கொண்டவர். அவர் நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார அறிஞர் அமர்த்தியா சென்னுடன் இணைந்து எழுதிய An Uncertain Glory: India and its Contradictions புத்தகத்தில் தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரத் துறையின் வெற்றி குறித்து விரிவாகவும் நேர்மறையாகவும் விவாதிக்கப்பட்டிருந்தது. மருத்துவ சேவைகளை வழங்குவதில் இந்தியாவிலேயே பிற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாடு எப்படிச் சிறந்து விளங்குகிறது என்பதை இந்தப் புத்தகத்தில் விளக்கியிருந்தார் ஜான் த்ரே.