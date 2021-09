சீமானின் தாயார், சுப. வீரபாண்டியன், பத்திரிகையாளர்கள் குறித்து பாஜகவின் ஹெச். ராஜா சர்ச்சைப் பேச்சு

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

அப்போது செய்தியாளர் ஒருவரின் கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர் திடீரென ஆவேசமடைந்தார். "ஹிந்து இல்லாவிட்டால் தமிழ் எங்கிருந்து வந்தது? ஹிந்து இல்லாவிட்டால் தமிழ் ஏது?" என குரல் எழுப்பினார். மேலும், "இதுக்குதான் சொல்றேன், you all media people Presstitues. தமிழ் வேற இந்து வேறன்னு பேசக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க வேணும்னே மதமாற்றத்திற்கு துணை போக வேண்டாம்னு நான் உங்களைக் கேட்டுக்கிறேன். Don't become addict to conversion" என்று தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் ஆவேசப்பட்டார்.