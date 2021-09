இந்திய வழக்குகள்: மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு விருப்பப்படி கலைக்க தடை போட்ட எஸ்.ஆர். பொம்மை வழக்கு

ஆனால், இப்படி மத்திய அரசு தனது விருப்பப்படி மாநில ஆட்சிகளைக் கலைப்பதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் ஒரு வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டது. S.R. Bommai and Others VS Union of India என்ற அந்த வழக்கு, சுதந்திர இந்தியாவின் மிகப் பிரபலமான வழக்குகளில் ஒன்றாகும். இந்த வழக்கின் தீர்ப்பிற்குப் பிறகு, இந்தியாவில் மாநில அரசுகள் கலைக்கப்படுவது வெகுவாகக் குறைந்தது.