"நடிகர் விவேக்கின் மரணத்திற்கு தடுப்பூசி காரணமல்ல" - ஆய்வு முடிவுகள் சொல்வது என்ன?

விவேக்கின் மரணத்திற்குக் காரணம் என்ன?

இந்த 92 பேரின் பட்டியலில் விவேக் மரணம் 34வதாக இடம்பெற்றுள்ளது. அதன்படி, அவரது மரணத்திற்குக் காரணம், "ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH CARDIOGENIC SHOCK WITH VENTRICULAR FIBRILLATION IN A KNOWN CASE OF HYPERTENSION". அதாவது அவருக்கு ஏற்கனவே உயர் ரத்த அழுத்தம் இருந்த நிலையில், இதயத் துடிப்பு முடக்கம் ஏற்பட்டு அவர் உயிரிழந்ததாகக் குறிப்படப்பட்டுள்ளது.