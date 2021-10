உத்தராகண்டில் கிராமங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக காலியாவது ஏன்?

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

"இதைவிட வேலை செய்வதே நல்லது"

பருவநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம்

எரியாற்றல் மற்றும் வளங்கள் கழகம் (The Energy and Resources Institute) மற்றும் பாட்ஸ்டாம் பருவநிலை மாற்ற ஆராய்ச்சி கழகம் (Potsdam Institute for Climate Impact Research) இந்த ஆண்டு வெளியிட்ட ஆய்வு அறிக்கையின்படி, வரும் ஆண்டுகளில் இது மேலும் வேகமெடுக்கும்.