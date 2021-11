'ஆட்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட என் மகனுக்கு குரல் கொடுக்க விரும்புகிறேன்'

'Not That Different ' என்று அழைக்கப்படும் இந்த காமிக் புத்தகம், சிறப்புத் தேவைகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கான பள்ளிக்குப் பதிலாக வழக்கமான பள்ளிக்கு செல்லும் மாதவின் பயணத்தை கற்பனை செய்கிறது.