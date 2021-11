சௌரவ் கிர்பால்: இந்தியாவின் முதல் தன்பாலின ஈர்ப்பு கொண்ட நீதிபதி

8 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

தன் பாலின ஈர்பாபளர்களின் வாழ்க்கை பற்றிய Straight to Normal: My Life as a Gay Man என்ற புத்தகத்தை எழுதிய முன்னாள் பத்திரிகையாளர் டி.ரங்னேகர், கொலீஜியத்தின் தேர்வு வரலாற்றுபூர்வ தருணம் என்று கூறியுள்ளார்.