தமிழ் டெக் யூடியூபர்: '10 பேர் பார்த்தால் போதுமென நினைத்தேன். இன்று 30 லட்சம் பேர் பார்க்கிறார்கள்'

படிப்பது குறைந்தது, பார்ப்பது அதிகமானது

அது மிகவும் பிடித்துப் போனது. அடுத்து மேலும் ஒரு சில காணொளிகளை அதில் செய்தேன்," என்று கூறியவர் தன்னுடைய பெயரிலேயே தொடங்கப்பட்ட அந்த சேனலை மேற்கொண்டு செல்லவில்லை. அதற்குப் பதிலாக ஆங்கிலத்தில், 'ஹவ் இஸ் இட் (How is it?)' என்ற தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஒரு யூடியூப் சேனலை தொடங்கினார்.