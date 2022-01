பட்ஜெட் 2022: இந்தியாவில் கிரிப்டோ கரன்சியின் எதிர்காலம் என்ன? ஆதரவாளர்களின் எதிர்பார்ப்பும் எதிர்ப்பாளர்களின் நிலையும் என்ன?

இந்திய ரூபாய் நோட்டுக்களை எடுத்துக் கொண்டால், "I PROMISE TO PAY THE BEARER THE SUM OF ..... RUPEES" என்கிற இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் கொடுக்கும் உத்தரவாதத்தினால் அச்சடிக்கப்படும் மதிப்புக்கான விலையைப் பெறுகிறது. கிரிப்டோ கரன்சிக்கு அப்படி ஒரு மதிப்போ, எந்தவொரு அரசு அல்லது உலகின் முக்கிய அமைப்புகளின் உத்தரவாதமோ இல்லை. இருந்தாலும், அது ஒரு புதுவித சொத்தாக அல்லது பணமாக கருதப்படுகிறது. இது தான் பிரச்னையின் தொடக்கப் புள்ளியாக அரசாங்கங்கள் மற்றும் மத்திய வங்கிகளால் பார்க்கப்படுகிறது.