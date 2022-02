இந்திய வரலாறு: ஆங்கிலேயர்களால் ஆடை களையப்பட்டு முகலாய இளவரசர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட கதை

தனது ஆயுதங்களை ஹாட்சனிடம் ஒப்படைத்த பகதூர் ஷா

வில்லியம் ஹாட்சன் தனது 'Twelve Years of the Soldier's Life in India' என்ற புத்தகத்தில், நேரில் பார்த்த பிரிட்டிஷ் அதிகாரி ஒருவர் தனது சகோதரருக்கு எழுதிய கடிதத்தை மேற்கோள் காட்டி, 'ஹுமாயூனின் கல்லறையிலிருந்து முதலில் வெளியே வந்தவர் ராணி ஜீனத் மஹல். அதன் பிறகு பாட்ஷா பகதூர் ஷா ஜாஃபர் பல்லக்கில் வந்தார்,' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.