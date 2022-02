"குயர் சமூக பிரச்னைகள் இங்கு அதிகம்" - ஆவணப்பட இயக்குநர் மாலினி ஜீவரத்தினம்

இவருடைய 'ஒய் சோ ஸ்ட்ரெய்ட்' (Why So Straight) என்ற இரண்டாவது ஆவண படம் சமீபத்தில் வெளிவந்துள்ளது. இந்தப் படம் சம்பந்தமாகவும் அதன் உருவாக்கத்தில் இருந்த அனுபவங்கள் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக மாலினி ஜீவரத்தினத்தை நேர்காணல் கண்டது பிபிசி தமிழ். அதன் விவரம்:சமீபத்தில் நீங்கள் இயக்கிய 'ஒய் சோ ஸ்ட்ரெய்ட்' (Why So Straight ) ஆவண படத்தின் பின்னணி என்ன?