தமிழ்நாடு: சினிமா பாணியில் தங்க கடத்தல் தொடர்வது ஏன் ? - தங்க கடத்தலுக்கு தண்டனை என்ன ?

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

இளம்பெண் கொடுத்த அதிர்ச்சி

சென்னையில் பிடிபட்ட 130 கிலோ தங்கம்

சி.பி.ஐ வலையில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள்

கடத்தல்கள் அதிகரிப்பது ஏன்?

`குருவி'களின் வேலை என்ன?

என்ன தண்டனை?

``கடத்தல் தங்கத்தை அரசு என்ன செய்யும், இதில் பிடிபடுகிறவர்களுக்கு என்ன தண்டனை?'' என்றோம். `` தங்கத்துக்கு முறையான கணக்குகளைக் காட்டாவிட்டால் அரசின் கஜானாவுக்கு அது சென்றுவிடும். பயணிகளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்கு மேல் தங்கம், வைரம், வெளிநாட்டு கரன்ஸி ஆகியவற்றைக் கொண்டு சென்றால் காபிபோசா (conservation of foreign exchange and prevention of smuggling act) சட்டத்தின்கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.