தமிழ்நாட்டில் சாதி ஆணவக் கொலைகளுக்கு தனிச்சட்டம் அவசியமா? - அதிர்ச்சியூட்டும் புள்ளி விவரங்கள்

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

தனிச்சட்டம் அவசியம் ஏன்?

தேசிய சட்ட ஆணைய வரைவில் தமிழ்நாடு

"மரண தண்டனை மீது எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லாவிட்டாலும் கிருஷ்ணா மாஸ்டர் எதிர் உ.பி என்ற வழக்கில், `அனைத்து ஆணவக் கொலைகளுக்கும் மரண தண்டனை கொடுக்க வேண்டும்' எனத் தீர்ப்பு வந்தது. மேலும், 2012ஆம் ஆண்டு தேசிய சட்ட ஆணையம் வரைவு ஒன்றைக் (Prohibition of Unlawful Assembly (Interference with the Freedom of Matrimonial Alliances) கொண்டு வந்தது.