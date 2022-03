விருதுநகரில் தலித் பெண் பாலியல் வன்புணர்வு : திமுக நிர்வாகி உள்பட 8 பேர் கைது - காவல்துறை கூறுவது என்ன?

பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட அந்தப் பெண் மார்ச் மாதம் 20ஆம் தேதி விருதுநகர் ஊரக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததன் பேரில் குற்ற எண் 42/2022 பிரிவு 376(2) (n), 354 C, 354 D IPC r/w 66E IT Act and 3 (1)(w)(I), 3 (2)(v) SC/ST (POA) Act 1989 இன் படி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.