என்எல்சி சுரங்கத்துக்கு நிலம் - எதிர்க்கும் கிராமம், எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? - கள நிலவரம்

20 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

கிராம மக்கள் சொல்வது என்ன ?

வேலைவாய்ப்பு இல்லை என்றால் நிலம் இல்லை

வேலைவாய்பை உறுதி செய்யுங்கள்

50 கிராமங்களுக்கு பாதிப்பு

என்எல்சி நிர்வாகம் கூறுவது என்ன?

கிராம மக்களின் எதிர்ப்பு மற்றும் எதிர்பார்புகள் மீதான என்எல்சி நிர்வாகத்தின் நிலைப்பாட்டை அறிய அதன் நிர்வாக செயல் இயக்குநர் சதிஷ் பாபுவிடம் பிபிசி தமிழ் பேசியது. "என்எல்சியில் இரண்டாவது சுரங்கம் விரிவாக்க பணிக்கு நிலம் தேவைப்படுகிறது. ஆகவே நியாயமான இழப்பீடு பெரும் உரிமை மற்றும் நிலம் கையப்படுத்துதல், மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியமர்வில் ஒளிவு மறைவற்ற தன்மை சட்டம் 2013ன் படி (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) இழப்பீடு தொகை மற்றும் இதர பலன்களைக் கொடுத்து வருகிறோம். "