'ஞானவாபி மசூதி அந்த காலத்தில் கோயிலாக இருந்ததா?' - விடாது தொடரும் விவாதங்கள்

சர்ச்சையின் மையப்புள்ளியாக இருக்கும் ஞானவாபி

சட்டத்திருத்தம் எங்கே?

கோயில்கள் அழிக்கப்பட இந்துக்களும் காரணமா?

பௌத்த புனித தலங்களை இந்து அரசர்கள் அழித்தனரா?

'தி டெக்லைன் ஆஃப் புத்திசம் இன் இந்தியா' (The Decline of Buddhism in India) நூலின் ஆசிரியர் பேராசிரியரான சரோவின் கருத்துப்படி, 'இரு தரப்புக்கும் இடையே உள்ளூர் அளவிலோ அல்லது தனிநபர் அளவிலோ வன்முறை நடந்திருக்கலாம். ஆனால் பெரிய அளவில் வன்முறை நடக்கவில்லை," என்கிறார்.