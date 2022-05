ஞானவாபி அதிசயம்: மின்சாரமில்லா நீரூற்றுகள் - வியப்பூட்டும் வரலாறு

நீரூற்று எப்படி வேலை செய்கிறது?

நீரூற்றுகளின் வரலாறு

கிரேக்க, ரோமானிய கட்டடக்கலை எச்சங்களிலும் இத்தகைய முறைகள் காணப்பட்டதாக, கோர்டன் கிரிம்லேயின் 'The Origin of Everything' என்ற நூல் தெரிவிக்கிறது. இயந்திர நீரூற்றுகள் இத்தாலியில் 15 ஆம் நூற்றாண்டில் செயல்படத் தொடங்கின.