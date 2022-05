'ஆதார் அட்டை நகலை பகிராதீர்கள்' : இந்திய அரசு எச்சரிக்கை - அந்தரங்க உரிமை

2. https://myaadhaar.uidai.gov.in இணையதளத்தில் ஆதார் அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்யும்போது, 'Do you want a masked Aadhaar?' என்ற தெரிவைப் பயன்படுத்தி 'மாஸ்க்டு' ஆதார் அட்டையைப் பெறமுடியும்.