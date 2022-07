மரண தண்டனை நிலைப்பாட்டை மாற்ற மறுக்கும் சிங்கப்பூர் - காரணம் என்ன?

24 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

தரத்தில் முன்னிலை வகிக்க விரும்பும் சிங்கப்பூர்

குற்றம் புரிய தூண்டும் போதைப்பொருள்கள்

குறைப்பதைவிட தடுப்பது சிறந்தது என்கிறது சிங்கப்பூர்

தூக்குத்தண்டனையை கைவிட வலியுறுத்தும் அம்னெஸ்டி அமைப்பு

சிங்கப்பூரில் எத்தகைய குற்றங்களுக்கு தூக்குத் தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது?

இன்றைய சிங்கப்பூர் இளம் தலைமுறையினரின் மனப்போக்கு என்ன?

தூக்கிலிடும் முன்பு எடுக்கப்படும் புகைப்படம்

60 ஆண்டுகளில் 850 பேரை தூக்கிலிட்ட தர்ஷன் சிங்

தூக்குத்தண்டனைக்கு எதிரான போராட்டங்களும் எதிர்ப்பும்

2010ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் எழுத்தாளர் Alan Shadrake எழுதிய Once a Jolly Hangman: Singapore Justice in the Dock என்ற புத்தகத்தில் சிங்கப்பூரின் சட்ட, நீதி அமைப்பை அவர் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார்.