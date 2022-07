பாப்புலர் ஃப்ரன்ட் ஆஃப் இந்தியா: கேரளாவில் இருந்து பாட்னா வரை செயல்படும் இஸ்லாமிய அமைப்பு மீதான குற்றச்சாட்டுகள் என்ன?

பிஎஃப்ஐ மறைவிடத்திலிருந்து கிடைத்த 'இந்தியா 2047: Toward Rule of Islamic India' என்ற ஆவணம், இந்தியாவை இஸ்லாமிய நாடாக மாற்றுவதற்கான சதி என்று காவல்துறை கூறுகிறது. அதே நேரத்தில் "போலீசார் தங்களை சிக்க வைக்க பொய் கதையை புனைவதாக" பிஎஃப்ஐ தெரிவிக்கிறது.

இந்த சம்பவம் குறித்து ' A thousand cuts, an innocent Question and deadly answers,' என்ற புத்தகத்தையும் அவர் எழுதியுள்ளார்.

தாக்குதல் நடத்தியதை ஒப்புக்கொண்டார்

வால்டர் எமெரிக் ஆக்ஸ்போர்டு அறிஞராக, 'கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களில் இந்திய முஸ்லிம் அரசியலில் ஏற்பட்ட மாற்றம்' என்பது குறித்து ஆராய்ந்து முனைவர் பட்டம் பெற்றார். இதன் அடிப்படையில்,'Islamic movements in india, moderation and its discontent' என்ற புத்தகமும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.