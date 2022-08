"என் முடிவிலாவது நம்பியவர்களுக்கு பணம் கிடைக்கட்டும்" - தற்கொலை கடிதத்தில் நிதி நிறுவன முகவர் உருக்கம்

37 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

அந்த கடிதத்தின் கடைசியில், "என்னை நம்பியவர்களுக்கு எனது முடிவிலாவது பணம் கிடைக்கட்டும். Sorry to all... அனைத்து ஆவணங்களும் வங்கி லாக்கரில் உள்ளன. போலீஸார் நிதி நிறுவன நிர்வாகிகளைப் பிடித்து முதலீடு செய்தவர்களின் பணத்தை வாங்கி தர வேண்டும் என வினோத் கூறியுள்ளார்.