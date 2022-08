சுதந்திர இந்தியாவில் தொடரும் பிரிட்டிஷ் சட்டங்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம்

54 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

'Republic of Rhetoric-Free Speech and the constitution of India' என்ற புத்தகத்தில், காலனித்துவ ஆட்சியின் கீழ் இருந்ததைப் போலவே பேச்சு சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்தும் அதே அதிகாரத்தைதான் தற்போதுள்ள இந்திய அரசாங்கம் வைத்திருக்கிறது என்கிறார் சந்திரசூட்.