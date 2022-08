திருக்குறள் - ஜி.யு.போப் சர்ச்சை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி முன்வைத்த மொழிபெயர்ப்பு குற்றச்சாட்டு சரியா?

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

தமிழ்நாட்டில் கண்டனம்

இந்தியாவில் மதம் பரப்பவந்த பலரைப் போலவே, ஜி.யு. போப்பும் தமிழின் மீது மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினார். திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து 1886ல் திருவள்ளுவர் அருளிச்செய்த திருக்குறள் The 'Sacred' Kurral of Tiruvalluva-Nayanar என்ற தலைப்பில் லண்டனில் வெளியிட்டார். இவரது நாலடியார் மொழிபெயர்ப்பு 'முனிவர் அருளிச்செய்த நாலடியார் (The Naladiyar, or, Four hundred quatrains in Tamil) என்ற பெயரில் ஆக்ஸ்ஃபோர்டில் 1893ல் வெளியானது. இவரது திருவாசக மொழிபெயர்ப்பு The Tiruvacagam; or, 'Sacred utterances' of the Tamil poet, saint, and sage Manikka-Vacagar: the Tamil text of the fifty-one poems, with English translation என்ற தலைப்பில் 1900ல் ஆக்ஸ்ஃபோர்டில் வெளியிடப்பட்டது.