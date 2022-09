நூர் இனாயத் கான் வாழ்க்கை வரலாறு: ஹிட்லருக்கு எதிராக ஆங்கிலேயர்களின் உளவாளியாக மாறிய திப்பு சுல்தானின் வழித்தோன்றல்

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

நூரின் வாழ்க்கையைப் பற்றி 'The Spy Princess: The Life of Noor Inayat Khan' என்ற புத்தகத்தை எழுதியுள்ள ஷ்ராப்னி பாசு, "நூர் இசையின் மீது காதல் கொண்டிருந்தார். பாடல்களை எழுதினார். வீணை வாசித்தார். குழந்தைகளுக்காக கதைகளும் எழுதினார்,"என்று குறிப்பிட்டார்.