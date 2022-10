முலாயம் சிங் மரணம்: அரசியலில் ஆக்கமும் அழிவும் நிகழ்த்திய தலைவர்

10 அக்டோபர் 2022, 04:25 GMT

மல்யுத்தத்தில் இருந்து அரசியல் களத்துக்கு

'பாபர் மசூதிக்கு அருகே பறவைகூட பறக்கமுடியாது'

முலாயம் சிங் யாதவின் அரசியல் பயணம்

உத்தர பிரதேசத்தின் தலைமைச் செயலராக இருந்த டி.எஸ்.ஆர்.சுப்பிரமணியம், 'Journeys through Babudom and Netaland' என்ற தனது புத்தகத்தில் "ஒருமுறை கான்ஷி ராம் லக்னெளவுக்கு வந்து சர்க்யூட் ஹவுஸில் தங்கியிருந்தார். அவரிடம் முன்பே நேரம் பெற்றுக்கொண்டு முலாயம் சிங் அவரை சந்திக்கச் சென்றார். அப்போது கான்ஷிராம் தன் கட்சி பிரமுகர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திக்கொண்டிருந்தார். அடுத்த அறையில் அமர்ந்து கான்ஷி ராம் வேலையை முடிக்கும்வரை காத்திருங்கள் என்று அவரது ஊழியர்கள், முலாயமிடம் தெரிவித்தனர்," என்று எழுதியுள்ளார்.

கை நழுவிய பிரதமர் பதவி

"தலைமை பதவிக்கான உள் வாக்கெடுப்பில் முலாயம் சிங் யாதவ் 120-20 என்ற கணக்கில் ஜி.கே. மூப்பனாரை தோற்கடித்தார்," என்று 2012 செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் செய்தித்தாளில் தான் எழுதிய 'Mulayam is the most political' என்ற கட்டுரையில் சேகர் குப்தா குறிப்பிட்டுள்ளார்.