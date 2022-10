பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தபின் ஆர்.எஸ்.எஸ் எப்படி தன்னை மாற்றிக்கொண்டுள்ளது?

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

பத்ரி நாராயண் தனது Republic of Hindutva: How the Sangh Is Reshaping Indian Democracy என்ற புத்தகத்தில் இவ்வாறு எழுதுகிறார் - "ஆர்எஸ்எஸ் பற்றிய நம்முடைய நம்பிக்கை என்னவென்றால், அதன் தொண்டர்கள் அனைவரும் வயதானவர்கள். அவர்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்து மிகவும் விலகி இருக்கிறார்கள். ஆனால், அது உண்மையில்லை. அவர்கள் தொழில்நுட்பம் ரீதியாக தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறார். அவர்கள் சமூக ஊடகங்களில் பெரும் இருப்பைக் கொண்டுள்ளனர். அவர்களின் கொள்கைகளைப் பரப்புவதற்காக அதை பெரிதும் பயன்படுத்துகிறார்."

அழுத்தமான அடித்தளத்தை உருவாக்கும் நோக்கில் ஆர்.எஸ்.எஸ்

மேலும், The RSS: Icons of the Indian Right' , 'Narendra Modi, The Man, The Times' போன்ற புத்தகங்களை எழுதிய நிலாஞ்சன் முகோபாத்யாய் கூறுகையில், "சொல்வதற்கும் செய்வதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் அவர்களிடம் தெளிவாக தெரியும். ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பில் உள்ள பெரிய தலைவர்கள் தங்களின் நோக்கம் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக இருப்பது அல்ல என்று கூறுவார்கள். ஆனால், அந்த அமைப்புடன் சேர்ந்தவர்கள், முஸ்லிம் வர்த்தகர்களைப் புறக்கணிக்கும் பிரசாரங்களை வெளிப்படையாக நடத்துகிறார்கள்." என்கிறார்.