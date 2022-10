டெல்லியில் துண்டிக்கப்பட்ட தலைகளைக் கொண்டு ஒரு கோபுரம் அமைத்த தைமூர் லங்கின் வீரர்கள்

தைமூரை அழைத்த டெல்லியின் அமைதியின்மை

ஜஸ்டின் மரோஃஸி தனது ' Tamerlane, Sword of Islam, Conqueror of the world,' என்ற புத்தகத்தில், "தைமூரின் படை மாறுபட்ட வானிலை கொண்ட பல்வேறு பகுதிகளை கடக்க வேண்டியிருந்தது. தைமூரை விட குறைவான தலைமைப் பண்பு கொண்ட எந்தவொரு நபரையும் அழிக்க இது போதுமானதாக இருந்தது,"என்று எழுதுகிறார்.