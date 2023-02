காதல், திருமண உறவு: இந்தியாவுடனான ‘திருமண’ உறவை 'லவ் ஜிஹாத்தாக' நேபாள ஆட்சியாளர்கள் பார்க்கிறார்களா?

திருமணத்திற்குப் பிறகு இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்தில் குடியேறிய மகள்கள்

இந்தியாவிலிருந்து மாப்பிள்ளை ஊர்வலம் நேபாளத்தை எவ்வாறு அடைகிறது?

எல்லையில் தீவிர கண்காணிப்பு

திருமணங்களின் எண்ணிக்கை குறைகிறது

மூன்று வகையான குடியுரிமை

இந்திய பெண்களுக்கு இரண்டாம் தர குடியுரிமை

நேபாளத்தை இந்தியாவிலிருந்து பிரித்தல்

புகழ்பெற்ற பத்திரிகையாளர் பிரசாந்த் ஜா தனது 'Battles of the New Republic' புத்தகத்தில், "நான் ஒரு நேபாளி. நான் டெல்லியில் வசிக்கிறேன், இங்கு வேலை செய்கிறேன். நான் காத்மாண்டுவில் வளர்ந்தேன். என் பெற்றோர் இன்னும் அங்கே வசிக்கிறார்கள். நேபாளத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை நான் கவனித்து வருகிறேன். நான் வருடத்திற்கு பல முறை நேபாளத்திற்கு செல்கிறேன். எனக்கு இன்னும் குழந்தைகள் இல்லை. குழந்தைகள் பிறந்தாலும் அவர்கள் நேபாள குடிமக்களாக ஆகமுடியாது. நான் இந்தியப் பெண்ணை மணந்ததே இதற்குக் காரணம்," என்று எழுதியுள்ளார்.