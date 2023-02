சத்ரபதி சிவாஜி: ஔரங்கசீப்பின் சிறையில் இருந்து தப்பியவர், முகலாய பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு வித்திட்டது எப்படி?

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

சிவாஜியின் கடுமையான எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள்

சிவாஜி மற்றும் அஃப்சல்கானின் சந்திப்பு

ஷாயிஸ்தா கானின் படுக்கையறையில் சிவாஜி மேற்கொண்ட தாக்குதல்

ஷாயிஸ்தா கானை இடமாற்றம் செய்த ஔரங்கசீப்

"சிவாஜி தன்னைக் கண்காணிக்க நிறுத்தப்பட்டிருந்த வீரர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து தப்பிச் சென்றிருக்க முழு வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் பிராமணர்களுக்கு தானப்பொருட்கள் அனுப்பப்பட்ட பெரிய கூடைகளில் அமர்ந்து சிவாஜி தப்பினார் என்று சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நம்புகிறார்கள்," என்று ஆர்ட்ரே ட்ருஷ்கே, ஔரங்கசீப்பின் சுயசரிதையான 'Aurangzeb the Man and the Myth' இல் குறிப்பிட்டுள்ளார்.