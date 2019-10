'பல்துறை வித்தகர் PBS': 50 ஆண்டுகால சரித்திரம்

காலஞ்சென்ற பிரபல பின்னணிப் பாடகர் பி பீ ஸ்ரீநிவாஸ் ஒரு பல்துறை வித்தகர் என்கிறார் திரைப்பட விமர்சகர் தியோடர் பாஸ்கரன்.

ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, "காலத்தால் அழியாத காதல் மற்றும் தத்துவப் பாடல்களை" அவர் பாடினார் எனக் கூறும் பாஸ்கரன், பல சிறப்புகள் இருந்தும் அவர் உரிய முறையில் கௌரவிக்கப்படவில்லை என்பதையும் சுட்டுக்காட்டுகிறார்.

தமிழ் திரையுலகுக்கு மென்மையாக, நளினமாகப் பாடக் கூடிய ஒரு பாணியை புகுத்தியவர் PBS என்றும், பல மொழிகளில் அவருக்கு புலமை இருந்ததால், அவரால் பாடல்களின் அர்த்தத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டு பாட முடிந்தது என்றும் தியோடர் பாஸ்கரன் கூறுகிறார்.

நிலவில் மனிதன் முதலில் காலடி வைத்ததை மையமாகக் கொண்டு from man to moom and moon to god எனும் ஒரு இசைத்தட்டையும் அவர் ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்டார்.

மறைந்த PBS குறித்து தியோடர் பாஸ்கரன் தமிழோசையிடம் தெரிவித்த கருத்துக்களை இங்கே கேட்கலாம்.