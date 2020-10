சமஸ்கிருதம் கணிப்பொறிக்கு ஏற்ற மொழி என்பது எந்த அளவு உண்மை?

இந்தப் புரளி எப்படித் தொடங்கியது?

1985இல் வெளியான AI Magazine எனும் செயற்கை நுண்ணறிவு குறித்த சஞ்சிகையில், அமெரிக்காவில் உள்ள ரிசர்ச் இன்ஸ்டிட்யூட் ஃபார் அட்வான்ஸ்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் (Research Institute for Advanced Computer Science) எனும் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ரிக் ப்ரிக்ஸ், 'சமஸ்கிருதம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவில் அறிவை வெளிப்படுத்துதல்' (Knowledge Representation in Sanskrit and Artificial Intelligence) எனும் ஆய்வுக் கட்டுரையை வெளியிட்டார்.

இன்றைய நிலை என்ன?

உதாரணமாக 'ஜப்பானின் தலைநகரம் எது' அல்லது 'What is the capital of Japan' என்று எந்த மொழியில் நீங்கள் கூகுள், யாஹூ போன்ற தேடு பொறியில் தேடினாலும் டோக்கியோ நகரம் பற்றிய தகவல்கள் உங்கள் கணினியின் திரையில் பட்டியலிடப்படும். காரணம் இரு மொழிகளையும், அவற்றின் வாக்கியக் கட்டமைப்புகளையும் தேடு பொறிகள் புரிந்துகொள்ளும் அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துள்ளது.