`நம் மூளையில் உள்ள நியூரான்களின் எண்ணிக்கை பால்வெளியில் உள்ள நட்சத்திரங்களைவிட அதிகம்'

மேட்டியோ நிரோ என்பவருடன் இணைந்து சமீபத்தில் அவர் எழுதிய புத்தகம் ஸ்பானிஷ் மொழியில் வெளியாகியுள்ளது. அது எதிர்காலத்துக்கான மூளை (The Brain of the Future) என பெயரிடப் பட்டுள்ளது.