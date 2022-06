சத்யேந்திரநாத் போஸ்: கூகுள் கொண்டாடிய இந்த இந்திய விஞ்ஞானி செய்த இமாலய சாதனை என்ன?

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

யார் இந்த சத்யேந்திரநாத் போஸ்?

போசான்

புதிய கோட்பாடு உருவாக்கம்

1917 வாக்கில் சத்யேந்திரநாத் போஸ் கல்லூரியில் இயற்பியல் கற்பிக்கத் தொடங்கினார். பட்டமேற்படிப்பு மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்திய சத்தியேந்திர நாத்துக்கு அணுவடித் துகள்கள் எண்ணப்படும் விதம் தொடர்பில் சில கேள்விகள் எழுந்தன. அது தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளத் தொடங்கினார். ஏற்கெனவே இருந்த முறைக்கு மாற்றாக தம் ஆய்வில் தாம் கண்டவற்றை 'பிளாங்கின் விதிகளும், ஒளி குவாண்டா கருதுகோளும்' (Planck's Law and the Hypothesis of Light Quanta) என்ற தலைப்பில் கட்டுரையாக எழுதி 'தி பிலாசபிகல் மேகசின்' என்ற புகழ் பெற்ற சஞ்சிகைக்கு அனுப்பி வைத்தார் போஸ். ஆனால், அந்த சஞ்சிகை போஸ் எழுதிய கோட்பாட்டை நிராகரித்துவிட்டது.