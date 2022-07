பாகிஸ்தான் சிறுமிக்கு இந்தியாவில் புதுவாழ்வு: இலவச சிகிச்சையால் திரும்பிய இயல்பு வாழ்க்கை

10 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

யாகூப் கம்பர் நிதி திரட்டும் இணையதளமான 'Go Fund for Me' இல் உதவி கோரினார். முதல் கட்டமாக அவருக்கு 29 ஆயிரம் டாலர்கள் கிடைத்தது. இந்தியாவில் சிகிச்சை மற்றும் செலவுக்காக மீண்டும் அவர் முறையிட்டார்.