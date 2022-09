உலக இதய தினம்: உங்கள் இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க எளிய வழிகள்

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

ஆங்கிலத்தில் '6 இஸ்' (6 Es) என்று கூறுவார்கள். Exercise, Eat healthy, Enough sleep, Exit addiction, Take care of emotional health, Evaluate numbers என்பார்கள்.