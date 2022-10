விராட் கோலி: வெற்றியின் முகவராக மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்த நாயகன்

தலை வணங்கிய சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில்

The KING is back . Take a bow, Virat Kohli (அரசர் மீண்டும் வந்தார். தலைவணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் விராட் கோலி) என சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில், தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், விராட் கோலியின் புகைப்படத்தை பதிவிட்டு தலை வணங்கியுள்ளது.