ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఆదివాసీ సంబరాల ఛాయాచిత్రాలు

ఐక్యరాజ్య సమితి ‘ Indigenous Youth as Agents of Change for Self-determination’ అనే థీమ్‌తో ఈ ఏడాది కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది.