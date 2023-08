మదనపల్లి: రహస్యంగా స్వలింగ సంపర్కంలో పాల్గొనే ఇద్దరు మగవాళ్ల కథలు

ఎంఎస్‌ఎం (MSM: Men Who Have Sex With Men)లుగా పిలిచే ఈ ఇద్దరు వ్యక్తుల్లో ఒకరు గ్రామీణ ప్రాంతానికే చెందినవారు. ఆయన పేరు భాస్కర్ (పేరు మార్చాం). ఆయనకు పెళ్లై, ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు.