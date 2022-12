'పీఎం -కుసుమ్‌' అంటే ఏంటి? ఈ పథకంతో రైతులు సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తి చేసి అమ్ముకోవచ్చా?

ఏమిటీ కుసుమ్‌?

కరెంట్‌గా ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనంపై దృష్టి

ఈ నేప‌థ్యంలో స‌హ‌జంగా దొరిగే ప్ర‌త్యామ్నాయ ఇంధ‌నాన్ని క‌రెంటుగా వినియోగించుకోవాల‌ని కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం సంక‌ల్పించింది. భార‌త ప్ర‌భుత్వ Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) త‌న Intended Nationally Determined Contributions (INDCs)లో భాగంగా 2030 సంవ‌త్స‌రానిక‌ల్లా ఇప్ప‌టికే ఇన్‌స్టాల్ చేసిన క‌రెంటు స్థానంలో 40 శాతం సౌర విద్యుత్తు ఇత‌ర‌త్రా ప్ర‌త్యామ్నాయ ఇంధ‌న వ‌న‌రులు ఉప‌యోగించుకోవాల‌ని ల‌క్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ క్ర‌మంలో 2022 సంవ‌త్స‌రాంతానికి ల‌క్ష మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్తు ప్లాంట్ల‌ను ఏర్పాటు చేసి గ్రిడ్‌కు క‌నెక్ట్ అవ్వాల‌ని సంక‌ల్పించింది.